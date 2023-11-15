Zincir marketlerden alışveriş yapanlara kötü haber! BİM, A101, ŞOK artık bu ürünleri satamayacak

Ülkemizde en fazla kullanılan soslar arasında ilk sırada yerini alan nar ekşisi sosu için Tarım ve Orman Bakanlığınca yeni bir karar alındı. İşte detaylar…

Zincir marketlerden alışveriş yapanlara kötü haber! BİM, A101, ŞOK artık bu ürünleri satamayacak
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Hmen hemen her marketin rafında bulunanan nar ekşisi soslarını çok seviyoruz ve çok tüketiyoruz ancak kullandığımız bu ürün uzun zamandır Tarım ve Orman Bakanlığının denetim radarında idi ve bu denetim sonrası yeni bir karar alındı. Detaylar haberimizde…

TOGG

BİM, A101, ŞOK VE MİGROS'TA BU ÜRÜNLER ARTIK RAFTA OLMAYACAK!

BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi market zincirlerinin artık raflarında göremeyeceğiniz ürünler açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kanunu hükümlerinde önemli değişiklikler yaparak, özellikle nar ekşisi ürünleriyle ilgili çeşitli önemli düzenlemelere imza atıyor. Bu düzenlemeler tüketici sağlığının korunması ve ürün kalitesinin artırılmasına yöneliktir.

Bu düzenlemeyle artık bu ürünler A101, BİM, ŞOK ve Migros gibi market zincirlerinde ve binlerce farklı markette satılmayacak.

NAR EKŞİSİ DÜZENLEMESİ

Nar ekşisi ürünlerinin imalatına nar suyundan başka hiçbir madde eklenemez. Bu düzenleme tüketicilere daha saf ve sağlıklı ürünler sunma hedefini ön planda tutmaktadır.

Nar ekşisi veya nar aromalı ürünler sadece nar suyundan veya nar suyu konsantresinden yapılabilir. Bu yeni standartlar market raflarında önemli değişikliklere yol açacak.

TARİH BELLİ OLDU

Yeni yönetmeliğe uymayan ve izinsiz üretilen ürünler için kritik bir tarih belirlendi: 30 Haziran 2024. Bu nedenle nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında hiçbir gıda maddesi eklenmeyecek.

Bu tarihten sonra ruhsatsız ürünlerin satışı durdurulacaktır. Sektördeki işletmelerin takip etmesi gereken bir süreç ortaya koyar ve tüketicilere güvenli ürünler sunma taahhüdünde bulunur.

Nar ekşisi izlenimi veren nar aromalı sos, nar sosu, narlı sos, nar ekşili sos, nar aromalı şurup ve nar ekşili şurup gibi ürünler yurt içinde satılamayacak.

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