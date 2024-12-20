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Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

Ziraat Bankası, Konyalı Saat ile işbirliği yaparak alışverişe 3.000 TL hediye eden bir kampanya başlattı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 20:17
Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

Yılbaşı Alışverişine Özel 3.000 TL'lik Kampanya

Yılbaşına sayılı günler kala, Ziraat Bankası, sevdiklerine hediye almak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Kamu bankası devi, Konyalı Saat ile gerçekleştirdiği ortak kampanya sayesinde alışveriş yapan müşterilere 3.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye ediyor.

Peşin Fiyata 4 Taksit İmkanı

Bankkart ile yapılan alışverişlerde, 3.000 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanmanın yanı sıra peşin fiyatına 4 taksit imkanı sağlanıyor. Konyalı Saat, Türkiye'nin önde gelen saat mağazalarından biri olarak biliniyor ve kampanya kapsamında müşterilerine cazip indirimler sunuyor.

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

Alışveriş Aralıkları ve Kazanımlar

Kampanya kapsamında 15.000 TL - 29.999 TL arası alışverişlerde 1.500 TL Bankkart Lira kazanılırken, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerde 3.000 TL Bankkart Lira hediye edilecektir. Ayrıca, Bankkart Lira kazanmak için kayıt zorunluluğu bulunmaktadır.

Kayıt ve Kullanım Bilgileri

Kampanyaya katılmak için müşteriler, SMS aracılığıyla veya internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden kayıt yaptırmalıdır. SMS ile KONYALISAAT yazarak 4757'ye göndererek başvurular tamamlanabilir. Kazanılan Bankkart Lira’ların, 18 Ocak 2025 tarihinde yükleneceği ve 18 Şubat 2025 tarihine kadar kullanılabileceği belirtilmiştir. Kullanılmayan Bankkart Lira’lar ise 19 Şubat 2025 tarihinde geri alınacaktır.

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