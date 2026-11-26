Varagel tüneli: kayalara yazılan bir mühendislik çözümü:

Zonguldak'ta kömür yıkama tesislerinden çıkan şist atıklarının limana geri taşınmasını engellemek amacıyla 1945 yılında kayaların içine oyularak inşa edilen Varagel Tüneli, kentteki madencilik faaliyetlerinin somut izlerini günümüze taşıyor. Dönemin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış sistem, hem lojistik hem de çevresel kaygılara cevap veren yerel bir mühendislik uygulaması olarak öne çıktı.

Tasarım ve teknik özellikler:

Tünel, Kretase dönemi kalkerleri içinde açıldı ve liman arkasından Fener Kulesi'nin kuzeyine ulaşacak biçimde planlandı. Yapının uzunluğu 240 metre olarak belirlendi ve tünel yüzde 10,6 eğime sahip. İçerisine yerleştirilen bant sistemi, 150 ve 142 metrelik iki bölümden oluşan toplam 292 metre taşıma bandıyla hizmet veriyordu. Dönemin mühendislik hesaplarına göre sistem saatte 130-140 ton atık taşıyabilecek kapasitedeydi; bir vagonun yaklaşık 10 ton yükü ise dört dakika civarında taşınıyordu. Döküm noktasının deniz seviyesinden yüksekliği 32 metre olarak ölçülmüş ve deniz derinliği 20-25 metre aralığında belirlenmişti.

Kullanım, kapanış ve yeniden işlevlendirme:

1945–1958 yılları arasında aktif kullanılan tünel sayesinde bazı atıklar denize dökülmüş, kalan kısımlar Fener semtindeki subatanlar ve çukur alanların doldurulmasında kullanılmıştır. 1958'de işlevini yitiren tünelin giriş ve çıkışları güvenlik gerekçesiyle betonla kapatıldı ve yaklaşık 42 yıl boyunca kapalı kaldı. 2000 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yeniden açılan tünel, temizlik çalışmasının ardından kültürel amaçlarla Zonguldak Belediyesi'ne devredildi.

Turistik rota ve kültürel miras:

2015 sonrası Zonguldak Limanı ile Fener semtini birleştiren turistik gezi güzergâhına dahil edilen tünel, 8 Mayıs 2019 tarihinde taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendi. Bölge, sinema yapımlarına da konu oldu; örneğin Kelebeğin Rüyası gibi filmlerde kıyı dokusu ve madenci lojmanlarıyla dikkat çekti. Bugün ziyaretçiler, kayaların içinden geçen tarihi koridor boyunca yürüyerek Karadeniz kıyısına ve Fener semtine ulaşabiliyor.

Doğa koşulları ve tarihsel anılar:

Tünelin bulunduğu kıyı şeridi geçmişte güçlü fırtınaların etkisine açık oldu. Özellikle 1900 ve 1931 yıllarında kaydedilen fırtınalar limanda ciddi hasara yol açtı. Halk arasında "erbain" olarak anılan ve 22 Aralık–1 Şubat döneminde görülen bu fırtınalarda dalgalar 15 metreye kadar yükselmiş, limandaki tekneler ve gemiler zarar görmüştür. Varagel Tüneli, bir dönem endüstrinin altyapı ihtiyacına cevap verirken bugün hem kent belleğinin bir parçası hem de kıyı koridorunda yürüyüş imkânı sunan bir miras olarak değerlendiriliyor.

ZONGULDAK'TA KÖMÜR YIKAMA TESİSLERİNDEN ÇIKAN ATIKLARIN LİMANA ZARAR VERMESİNİ ÖNLEMEK AMACIYLA 1945 YILINDA KAYALAR OYULARAK İNŞA EDİLEN VARAGEL TÜNELİ, 81 YILLIK GEÇMİŞİYLE KENTİN MADENCİLİK TARİHİNİN İZLERİNİ TAŞIYOR.