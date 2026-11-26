Altın Karınca ödülü ve proje tanıtımı

Gürsu Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri kapsamında Kurumsal Gelişim ve Yönetişim kategorisinde Gürsu Tarımsal Araştırmalar Merkezi projesiyle ödüle layık görüldü. Proje, belediyenin kurumsal kapasitesini güçlendirme ve yönetişim uygulamalarını geliştirme hedefiyle Araştırma Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlandı.

Altın Karınca Ödülleri; yaşam kalitesini yükseltmeyi, sürdürülebilir şehir yönetimi uygulamalarını görünür kılmayı ve iyi uygulama örneklerini paylaşmayı amaçlıyor. Gürsu Tarımsal Araştırmalar Merkezi, bu hedefler doğrultusunda ilçenin tarımsal potansiyelini kurumsal bir çatı altında değerlendirmeyi ve yerel uygulamalara veri odaklı katkı sağlamayı hedefliyor.

Projenin önemi ve hedefleri:

Gürsu Tarımsal Araştırmalar Merkezi projesi, kırsal ve kentsel tarım uygulamalarını birleştiren, sürdürülebilir üretim ve yerel ekonomik kalkınmaya odaklanan bir model sunuyor. Proje, belediyenin hizmet kapasitesini artırarak hem tarımsal verimliliği hem de belediye yönetiminin şeffaflığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Jüri değerlendirmesinde projenin kurumsal gelişime yaptığı katkı öne çıktı.

Gürsu'nun ödül serisi ve kutlama:

Gürsu Belediyesi, daha önce 2020 yılında Sosyal Hizmetler kategorisinde Üreten Çocuklar - Steam Yaklaşımıyla Çocuklar Okullaşıyor, 2022 yılında Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sende Gönül Ver ve Gürsu’da Sürdürülebilir Yeşil Bir Gelecek Projesi, 2023 yılında Genç Dijital Girişimcilik Akademisi ile toplam dört ödül kazanmıştı. 2026 yılıyla birlikte ödül sayısı beşe yükselmiş oldu.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık projede emeği geçenleri tebrik ederek şunları söyledi: İlçemizin tarımına büyük katkı sunan Gürsu Tarımsal Araştırmalar Merkezi projemizle ödüle layık görüldüğümüz için son derece mutluyuz. Gürsu’yu geliştirecek her alanda var gücümüzle çalışıyoruz. Katkı sunan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim.

Belediye, ödülü ilçenin tarımsal politikalarını ve yerel yönetim uygulamalarını güçlendirmek için bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriyor ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması için adımlar atmayı planlıyor.

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ALTIN KARINCA ÖDÜLLERİ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULDU. 2026 YILININ YARIŞMASINDA FARKLI KATEGORİLERDE, BELEDİYELERİN PROJELERİ GÖRÜCÜYE ÇIKARILDI. GÜRSU BELEDİYESİ, KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİŞİM KATEGORİSİNDE ‘GÜRSU TARIMSAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ’ PROJEMİZLE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.