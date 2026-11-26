Elazığ kitap fuarı şehre kültürel hareketlilik kazandırdı:

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kitap Fuarı, 20 Kasım tarihinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. "7'den 70'e" yaklaşımıyla gerçekleştirilen fuar, farklı yaş gruplarını aynı alanda buluşturarak kentte kültürel hareketlenme sağladı.

Fuar çocukları ve gençleri bir araya getirdi:

Etkinlik alanında en yoğun ilgiyi çocuklar ve gençler gösteriyor. Öğrenciler standlarda kitapları inceleme imkânı buluyor, yeni türlerle tanışıyor ve okuma alışkanlıklarını pekiştirme fırsatı elde ediyor. Aileler ve eğitimciler de çocukların kitapla kurduğu bağı gözlemleyerek fuarın eğitimsel etkisini destekliyor.

Erişimi kolaylaştıran uygulamalar:

Elazığ Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yaparak öğrencilere ücretsiz ulaşım sağlıyor. Belediye tarafından tahsis edilen otobüslerle öğrenciler okullarından alınıp fuar alanına taşınıyor; bu uygulama, genç nesillerin fuara katılımını kolaylaştırıyor.

Yazar-okur buluşmaları sürüyor:

Fuar programında yazarların söyleşi ve imza etkinlikleri önemli yer tutuyor. Son etkinliklerde Adnan Güneş "Adnan Abiyle Geçmişin İzinde Geleceğin Peşinde", Bayram Karaçor "Kalp Gözü ile Görmek" ve Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma "Hocalarım" başlıklı söyleşi ve imza programlarıyla okurlarıyla buluştu.

Elazığ Kitap Fuarı, zengin programı ve sağlanan erişim kolaylıklarıyla kentte okuma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor; açıldığı günden bu yana süregelen yoğun ilgi, fuarın kentin kültürel hayatına katkısını gösteriyor.

ELAZIĞ’DA KİTAP FUARI ŞEHRİN KÜLTÜREL YAŞAMINA HAREKETLİLİK KAZANDIRDI