Dolar 48,6340 +0,02%
Euro 56,1843 +0,08%
Bist 13.987,91 -1,74%
Altın Gram 6.743,89 -0,89%
EUR/USD 1,1549 -0,07%
Brent Petrol 101,77 +0,77%
--°

Yıldırım’da tescilli yapı gençlere kütüphane olacak

Kurtoğlu Mahallesi'ndeki Osman Şevki Uludağ'a ait 1930'lu yıllardan kalma tescilli yapı restorasyonla kütüphane, çalışma alanları ve kafeterya olarak hizmete girecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Yıldırım’da tescilli yapı gençlere kütüphane olacak

tarihi yapı kente kültür merkezi olarak kazandırılıyor:

Yıldırım Belediyesi, ilçede eğitim ve kültür altyapısını güçlendirme hedefiyle bir tarihi yapıyı daha işlevsel hale getiriyor. Kurtoğlu Mahallesi'nde bulunan ve Osman Şevki Uludağ tarafından 1930'lu yıllarda konut ve muayenehane olarak kullanılan tescilli yapı, restorasyon çalışmalarıyla yeniden düzenleniyor. Tamamlandığında bina, Osman Şevki Uludağ Kütüphanesi adıyla hizmet verecek.

Belediyenin ilçeye kazandırdığı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Mimar Sinan Kütüphanesi, Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi ve Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi Kütüphanesi gibi merkezlerin ardından gelen bu adım, Yıldırım'ın kültür alanındaki sürekliliğini gösteriyor.

restorasyonun hedefleri ve işlevleri:

Yürütülen restorasyonun önceliği, yapının tarihi dokusunu korumak. Proje tamamlandığında yapı; kütüphane, çeşitli çalışma alanları ve bir kafeterya barındırarak hem okuma hem de sosyalleşme ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenecek. Yıldırım Belediyesi yetkilileri, mekanın Bursa genelinde de olumlu bir katkı sağlamasını hedefliyor.

yıldırım için bir yaşam alanı olarak kütüphaneler:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarihi yapıda yaptığı inceleme sırasında, kütüphanelerin sadece kitap depoları olmadığını vurguladı. Yılmaz, projenin gençlere ve hemşehrilere nitelikli bir yaşam alanı sunacağını belirterek geçmişin izlerini koruyup geleceğe aktarmanın önemine dikkat çekti. Başkan Yılmaz, Osman Şevki Uludağ Kütüphanesi'nin gençlerin hayal kuracağı, araştıracağı ve üreteceği bir merkez olacağını ifade etti.

Restorasyon çalışmalarının devam ettiği yapı, tamamlandığında hem tarihi mirası yaşatacak hem de ilçenin eğitim ve kültür ihtiyaçlarına katkı sağlayacak canlı bir merkez haline gelecek.

YILDIRIM’I GELECEĞE TAŞIYACAK ÖNEMLİ HİZMETLERİ HAYATA GEÇİREN YILDIRIM BELEDİYESİ, İLÇEYE YENİ...

YILDIRIM’I GELECEĞE TAŞIYACAK ÖNEMLİ HİZMETLERİ HAYATA GEÇİREN YILDIRIM BELEDİYESİ, İLÇEYE YENİ BİR KÜTÜPHANE DAHA KAZANDIRMAK İÇİN KOLLARI SIVADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yarım asırlık ustalıkla ahilik ruhunu yaşatan Giresun'lu demirci yılın ahisi seç...
images

Konya'da esnaf dayanışmasının bayramı: 39. ahilik haftası kutlandı
images

Kentin ahisi ve ustaları sahnede: 39. ahilik haftası'nda dayanışma öne çıktı
images

Denizli'de tarhana atölyesiyle geleneksel lezzetler yaşatılacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum’un tarihi İkiz Konak yeni yüzüyle turizme açılıyor

Fahri trafik müfettişlerine uzaktan eğitimle hazırlık

Genç erkekleri de hedefleyen sessiz risk: prostat kanserinde erken tarama şart

Çocuklara eşit başlangıç: Çolakoğlu Metalurji 1.000 ilkokul öğrencisine destek verdi

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi