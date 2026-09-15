Yıldırım’da tescilli yapı gençlere kütüphane olacak

tarihi yapı kente kültür merkezi olarak kazandırılıyor:

Yıldırım Belediyesi, ilçede eğitim ve kültür altyapısını güçlendirme hedefiyle bir tarihi yapıyı daha işlevsel hale getiriyor. Kurtoğlu Mahallesi'nde bulunan ve Osman Şevki Uludağ tarafından 1930'lu yıllarda konut ve muayenehane olarak kullanılan tescilli yapı, restorasyon çalışmalarıyla yeniden düzenleniyor. Tamamlandığında bina, Osman Şevki Uludağ Kütüphanesi adıyla hizmet verecek.

Belediyenin ilçeye kazandırdığı Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Mimar Sinan Kütüphanesi, Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi ve Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi Kütüphanesi gibi merkezlerin ardından gelen bu adım, Yıldırım'ın kültür alanındaki sürekliliğini gösteriyor.

restorasyonun hedefleri ve işlevleri:

Yürütülen restorasyonun önceliği, yapının tarihi dokusunu korumak. Proje tamamlandığında yapı; kütüphane, çeşitli çalışma alanları ve bir kafeterya barındırarak hem okuma hem de sosyalleşme ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenecek. Yıldırım Belediyesi yetkilileri, mekanın Bursa genelinde de olumlu bir katkı sağlamasını hedefliyor.

yıldırım için bir yaşam alanı olarak kütüphaneler:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarihi yapıda yaptığı inceleme sırasında, kütüphanelerin sadece kitap depoları olmadığını vurguladı. Yılmaz, projenin gençlere ve hemşehrilere nitelikli bir yaşam alanı sunacağını belirterek geçmişin izlerini koruyup geleceğe aktarmanın önemine dikkat çekti. Başkan Yılmaz, Osman Şevki Uludağ Kütüphanesi'nin gençlerin hayal kuracağı, araştıracağı ve üreteceği bir merkez olacağını ifade etti.

Restorasyon çalışmalarının devam ettiği yapı, tamamlandığında hem tarihi mirası yaşatacak hem de ilçenin eğitim ve kültür ihtiyaçlarına katkı sağlayacak canlı bir merkez haline gelecek.

YILDIRIM’I GELECEĞE TAŞIYACAK ÖNEMLİ HİZMETLERİ HAYATA GEÇİREN YILDIRIM BELEDİYESİ, İLÇEYE YENİ BİR KÜTÜPHANE DAHA KAZANDIRMAK İÇİN KOLLARI SIVADI.