Konya'da esnaf dayanışmasının bayramı: 39. ahilik haftası kutlandı

Konya'da 39. Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) iş birliğiyle yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında KONESOB'a bağlı oda başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş Mevlana Caddesi'nde bir araya gelerek kutlamalara renk kattı.

yürüyüş ve şed kuşanma töreni:

Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının öncülüğünde düzenlenen Ahi esnafı yürüyüşü, Mevlana Caddesi'nden başlayan kortej ile Kapı Camii'ne kadar sürdü. Protokol üyeleri ve esnafların omuz omuza yaptığı yürüyüşte birlik ve dayanışma vurgulandı; programın önemli anlarından biri de geleneksel şed kuşanma töreniydi.

yılın ahisi seçimi ve konuşmalar:

Programda konuşan Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, şehrin Ahilik kültürünü sadece bir hafta içinde değil her gün yaşadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Biz Ahiliği sadece bir hafta içerisinde yaşayan bir şehir değiliz. Biz Ahiliği her gün yaşayan bir şehiriz. Bunun meyvelerini de şu an yanımızda Mehmet amcamızla birlikte aldık. Bugüne kadar 2018 yılından bu yana Türkiye’de yapılan tüm Ahilik seçmelerinde ki bu bakanlık düzeyinde yapılır, 81 ilden gelen ahi adayları, kalfa adayları ve çırak adayları arasından belirlenir ve o tertip komitesi belirler ve 2018 yılından bu yana Kırşehir’de yapılan resmi törenlerde Konya’mız her daim karşılığını almıştır, Ahilik ödülünü almıştır. Bu yıl da inşallah Mehmet amcamızla birlikte cumartesi günü yapılacak olan Kırşehir’deki törenlerde bizler ödülü alıp Konya’mıza getirmiş olacağız".

39. Ahilik Haftası kapsamında yılın ahisi seçilen 71 yaşındaki tarım makineleri üreticisi Mehmet Güneş de duygularını paylaştı: "Benim için mutlu bir gün. Bu meslekte 60 yılımı doldurdum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ben önce kendime söylüyorum; gençlerimiz de karakterli ve dürüst bir usta olmamızı diliyorum. Yani hizmetlerini Allah rızası için yapıp bu hizmet mutlaka Allah’ın katında bir karşılığı var. Sırf para için yapmasınlar. Müşterilerine güzel ahlaklı hizmet versinler".

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise şöyle konuştu: "Esnaf ve zanaatkarlarımız şehirlerimizin ekonomik hayatının olduğu kadar sosyal hayatın da en güçlü unsurlarından hiç kuşkusuz biridir. Bizler de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımızın yanında olmaya, ahilik kültürünün taşıdığı dayanışma ve kardeşlik ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz".

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı kutlamalara katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Konya Valisi İbrahim Akın Ahilik teşkilatının tarihsel ve ahlaki boyutuna işaret ederek etkinliğin önemini vurguladı: "Anadolu’da toplumsal düzeni korumak, üretimi hem kaliteli hem de ahlaki kılmak amacıyla Ahi Evran Veli tarafından kurulan Ahilik teşkilatı insanı değerlerle inşa eden, çalışmayı ibadet sayan, hak ve hakikati ekonomik kuralların da ötesine koyan muazzam bir medeniyet projesidir".

Programa protokol mensupları, esnaflar ve çok sayıda vatandaş katıldı; etkinlikler Ahilik geleneğinin hem törensel hem de toplumsal boyutlarını bir arada hatırlattı.

(SOLDAN SAĞA) KONYA VALİSİ İBRAHİM AKIN, YILIN AHİSİ MEHMET GÜNEŞ VE KONESOB BAŞKANI MUHARREM KARABACAK