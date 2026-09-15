Çiftçi iade ve iş birliği vurgusuyla Yunanistan, Almanya ve İtalya'ya gidecek

Çiftçi'nin ziyaret planı ve iade vurgusu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Amasya'da gazetecilere yaptığı açıklamada organize suç örgütlerinin üyeleri ve liderlerinin iadesine yönelik temasları sürdürmek için önümüzdeki günlerde Yunanistan, Almanya ve İtalya'ya ziyaretler gerçekleştireceğini duyurdu.

Çiftçi, 8 aylık dönemde Türkiye'de suç işleyip yurtdışına kaçan 684 kişinin ülkeye iade edildiğini, bunların 167'sinin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğunu aktardı.

Ayrıca Gürcistan temaslarına işaret eden Bakan, "Gürcistan bu sene içerisinde bize kırmızı bültenle aradığımız 438 kişiyi iade etti. Şimdiye kadar 866 kişiyi iade etmişken bu yılın içerisinde 438 kişiyi iade etmeleri bizim açımızdan önemli bir rakam." diyerek yurtdışına kaçan şüphelilerin takipten kaçamayacağını vurguladı.

Siber ve saha operasyonlarının boyutu:

Çiftçi, yürütülen siber devriyeler sayesinde bu yıl 184 bin suç unsurunun tespit edildiğini belirtti. Bakan, "Biz hem sokakta hem de siber alemde devriye atıyoruz" ifadesiyle yürütülen çalışmaları özetledi ve yapılan müdahalelerle 40 bin web sayfasının kapatıldığını, 73 bin sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini ve 62 bin 500 yasa dışı bahis sitesinin kapatıldığını açıkladı.

Çiftçi, siber ortamda işlenen suçların da gerçek kişileri mağdur ettiğini hatırlatarak bu alanda 7/24 çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Okulların açıldığı gün yapılan operasyonlar:

Okulların açıldığı ilk güne denk gelen operasyonlara da değinen Çiftçi, "Dün sabaha karşı 48 noktada yaptığımız operasyonlar sonucunda 1.008 kişiyi gözaltına aldık" dedi. Bu operasyonların ağırlıklı olarak siber dünyada ilan vererek eleman devşirmeye çalışan, tehdit eden suç örgütlerine yönelik olduğunu belirtti.

Organize suç örgütlerine dönük geniş çaplı operasyonlarda ise toplam 2.477 kişi gözaltına alındı; neredeyse bir gün içinde 3.500 kişiye işlem yapıldığı aktarıldı. Çiftçi, Adalet Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Bakan Çiftçi ayrıca Amasya Valiliği ve AK Parti Amasya İl Başkanlığı'na ziyaretlerde bulundu.

BAKAN ÇİFTÇİ, AMASYA VALİLİĞİ VE AK PARTİ AMASYA İL BAŞKANLIĞINA ZİYARETLERDE BULUNDU.