Bağcılar'da aranan şahıslar operasyonla yakalandı, cezaevi sevkleri tamamlandı

Bağcılar'da emniyet ekiplerinin operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 27.09.2026 tarihinde çalışma yürüttü. Mahmutbey Mahallesi'nde düzenlenen adrese eş zamanlı operasyonda aranan şahıslar ile suç eşyaları ele geçirildi.

Operasyon detayları:

Adreste yapılan müdahalede, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve çeşitli suçlardan toplam 11 yıl 1 ay aranma kaydı bulunan M.A. (26) ile "Hırsızlık ve çeşitli suçlar" nedeniyle toplam 7 yıl 1 ay aranma kaydı bulunan S.N. (42) yakalandı. Aramalarda 2 adet tabanca, 20 adet fişek ile 1 adet balistik yelek ele geçirildi.

Kesinleşmiş hapis cezaları:

İlçe genelinde yürütülen diğer çalışmalar sonucunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan beş şahıs daha yakalandı. Yakalananlar ve kesinleşmiş cezaları şöyle:

- R.A. (37): "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve hırsızlık" suçlarından 9 yıl 9 ay;

- B.G.: (suç ve ceza ayrıntısı kaynak metinde belirtilmiştir);

- A.T.: "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay;

- E.S. (53): 23 ayrı "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 4 ay;

- B.E. (31): "Hırsızlık, mala zarar verme ve kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 6 ay.

Yakalanan R.A., B.G., A.T., E.S. ve B.E. isimli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 27.09.2026 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. M.A. ve S.N. isimli şüphelilerin ise bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, yürütülen çalışmaların aranan şahısların yakalanmasına ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olduğu bilgisini paylaşırken, soruşturmaların sürdüğü belirtildi.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR