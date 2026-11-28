Samsunspor ilk yarıda farklı üstünlüğü aldı: Gençlerbirliği 3-0 geride

Trendyol Süper Lig 13. haftasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta ev sahibi ekip rakip savunma hatalarını iyi değerlendirerek skoru kısa sürede lehine çevirdi.

ilk yarı dakikaları:

7. dakikada Gençlerbirliği ceza sahasında oluşan karambolde Sousa'nın pasını iyi takip eden Mohamed Bayo vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. (1-0)

20. dakikada Pedro Mendes'in yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı; Gençlerbirliği eşitliği aradı ancak pozisyon golle sonuçlanmadı.

26. dakikada Sekongo'nun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Tanguy Coulibaly şutunu gole çevirerek farkı ikiye çıkardı. (2-0)

40. dakikada sol kanattan gelen yerden ortada kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesiyle kısa düşen topu bir kez daha tamamlayan Coulibaly takımını 3-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

kadrolar ve hakemler:

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Emin Tuğral, Özcan Sultanoğlu

Samsunspor (ilk 11): Bilal Bayazıt, Joe Mendes, Strahinja Erakovic, Igor Drapinski, Logi Tomasson, Elliot Watt, Samed Onur, Tanguy Coulibaly, Antoine Sekongo, Afonso Sousa, Mohamed Bayo

Yedekler: Okan Kocuk, Elayis Tavsan, Emre Kılınç, Fatih Kaya, Jaures Assoumou, Oskar Ohlenschlaeger, Yalçın Kayan, Enes Albak, Mustafa Tan, Gabriele Guarino

Teknik direktör: Nenad Bjelica

Gençlerbirliği (ilk 11): İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Arda Çelik, Metehan Baltacı, Hamza Aydar, Cheikh Niasse, Oğulcan Ülgün, Adama Traore, Tiago Gouveia, Rafael Luis, Pedro Mendes

Yedekler: Hasan Oğul, Victor Orakpo, Erk Aslan, Sekou Koita, Ramazan Önder, Batın Sarsmaz, Prince Martor, Salih Uçan, Zafer Erdem, Fıratcan Üzüm

Teknik direktör: Bernd Storck

Goller: Bayo (dk. 7), Coulibaly (dk. 26, dk. 40) — Samsunspor

Sarı kartlar: Watt, Erakovic, Bilal (Samsunspor); Niasse, İrfan Can Eğribayat, Oğulcan (Gençlerbirliği)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 13. HAFTASINDA SAMSUNSPOR, KONYASPOR'U AĞIRLIYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI SAMSUNSPOR'UN 3-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.