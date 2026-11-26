Uygulama oteli hizmete hazırlanıyor:

Safranbolu Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde yapımı tamamlanan uygulama otelinde açılış öncesi incelemeler gerçekleştirildi. Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu ve Şube Müdürü Şenol Kurtipek tesisi ziyaret ederek mevcut durum ve hizmete açılış süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tesis özellikleri ve kapasitesi:

Uygulama oteli toplam 42 odalı olarak planlandı. Tesis içinde yüzme havuzu, çok amaçlı salon ve suit odalar yer alıyor. Bu donanım, öğrencilere konaklama ve ağırlama hizmetleri alanında uygulamalı eğitim yapma imkanı sağlayacak şekilde düzenlendi.

Eğitim hedefleri ve turizme katkı:

Okul yetkilileri, otelin öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik önemli bir eğitim ortamı sunacağını belirtti. Ayrıca tesisin Safranbolu'nun turizm potansiyeline ve konaklama kapasitesine katkı sağlaması hedefleniyor; yetkililer açılış sürecinin takip edildiğini ve hizmete hazırlık çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

SAFRANBOLU EVLİYA ÇELEBİ TURİZM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BÜNYESİNDE YAPIMI TAMAMLANAN UYGULAMA OTELİNDE, HİZMETE AÇILIŞ ÖNCESİNDE İNCELEMELERDE BULUNULDU.