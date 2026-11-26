Batman’da bilim heyecanı geri döndü: TÜBİTAK 4007 şenliği üç gün sürecek

Batman’da 11 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirilen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, il genelindeki öğrencilere bilim ve teknolojiyi uygulamalı olarak tanıtmayı hedefliyor. Etkinliği Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Birimi düzenliyor ve program üç gün sürecek şekilde planlandı.

etkinlik programı:

Şenlik kapsamında toplam 21 atölye yüz yüze, 5 atölye çevrim içi olarak düzenlenecek. Batman’daki okullardan yaklaşık 10 bin öğrencinin şenliği ziyaret etmesi bekleniyor. Öğrenciler; bilimsel prensipleri deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulacak, teknoloji ve dijital sektörün sunduğu uygulamalara atölyelerde doğrudan katılacaklar.

Organizasyon, atölyelerin etkileşimli ve uygulama odaklı olmasına özen gösterdi; amaç, teorik bilginin pratikle desteklenmesi ve çocuklarda bilimsel merakın teşvik edilmesi olarak ifade edildi.

yetkililerin değerlendirmesi:

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, şenliğin 11 yıl sonra tekrar düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak, etkinliğin çocukların teknoloji ve dijital gelişmeleri yaparak-yaşayarak öğrenmelerine imkân sağlayacağını belirtti. Ciğer, proje kapsamında emeği geçenlere ve Valiliğe destekleri için teşekkür ettiğini de söyledi.

Batman İl AR-GE Koordinatörü Emre Arslan ise TÜBİTAK projelerinin önemine dikkat çekti; 4007 serisi kapsamında şenliği gerçekleştirmekten duydukları heyecanı dile getirdi. Arslan, atölyelerde öğrencilerin bilimin getirdiği yenilikleri öğrenme imkânı bulacağını ve bu durumun Milli Eğitim camiası için memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Üç gün sürecek şenlik boyunca hedef, öğrencilerin bilime yönelik ilgisini artırmak, yerel eğitim aktörleri arasında iş birliklerini güçlendirmek ve gençleri teknolojiyle erken dönemde buluşturarak geleceğe dönük beceriler kazandırmak olarak özetleniyor.

BATMAN’DA 11 YIL ARADAN SONRA DÜZENLENEN TÜBİTAK 4007 BİLİM ŞENLİĞİ, TÖRENLE BAŞLADI