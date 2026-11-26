Denizli'de ücretsiz ve uygulamalı mutfak eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle başlatılan Aşçı Yardımcılığı Kursu, kentte mesleki eğitim ve istihdama katkı sağlamayı amaçlıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen program, "Lezzet Burada Başlar" sloganıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Eğitim ortamı ve yöntemleri:

Kurslar, Fatih Sosyal Etkinlik Merkezi bünyesindeki modern ve endüstriyel mutfak ortamında gerçekleştiriliyor. Toplam 400 saat süren program ücretsiz olup, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı atölye çalışmalarıyla destekleniyor. Usta öğreticilerin rehberliğinde kursiyerler, modern restoran ve otel mutfaklarının işleyişine uygun uygulamalarla çalışma disiplinini yerinde öğreniyor.

Mutfak kültürü, yöresel ve uluslararası tatlar:

Kurs müfredatında Türk mutfağının zengin örnekleriyle birlikte dünya mutfağından seçkin tariflere de yer veriliyor. Katılımcılar, Kayseri Yağlaması gibi yöresel yemeklerin yanı sıra çıtır profiterol, cheesecake ve çeşitli kurabiye tariflerinin hazırlanışını adım adım uygulamalı olarak çalışıyor. Bu uygulamalar sayesinde kursiyerler hem sunum tekniklerini geliştiriyor hem de çeşitli mutfak kültürlerini yakından tanıma fırsatı elde ediyor.

Programın amaçları arasında mesleki becerileri artırmak, istihdam edilebilirliği yükseltmek ve katılımcıların profesyonel mutfak dünyasına güvenle adım atmalarını sağlamak bulunuyor. Kursiyerlerin edindikleri deneyim ve pratik yetkinlikler, iş piyasasında avantaj sağlayacak şekilde dizayn edildi.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE PAMUKKALE HALK EĞİTİM MERKEZİ İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN AŞÇI YARDIMCILIĞI KURSU GELECEĞİN ŞEFLERİNİ YETİŞTİRMEYE BAŞLADI. PROFESYONEL MUTFAKTA EĞİTİM ALAN KURSİYERLER, TÜRK VE YÖRESEL MUTFAĞIN EN ÖZEL LEZZETLERİNİ UYGULAMALI OLARAK ÖĞRENİYOR.