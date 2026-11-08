Cami tuvaletinde mahsur kalan kişiyi imam ve itfaiye kurtardı

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'ndeki bir camide, vakit namazını kılan Abdurrahman Uyar namaz sonrası lavaboya girdi. Bir süre sonra tuvalet kapısının kendi kendine kilitlendiğini fark eden Uyar, kapıyı içeriden açamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İçeriden gelen sesleri ve kapıya vurulduğunu duyan çevredeki vatandaşlar durumu cami imamına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Serik itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma süreci:

Cami imamı olay yerine gelerek kapıyı açtı ve Uyar bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri adrese gelmiş olmakla birlikte vatandaş, imamın müdahalesiyle kısa sürede kurtarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Yaşadıklarını anlatan Uyar, "Namaz sonrası sıkışınca tuvalete koştum. Sonra baktım tuvalet kilitlenmiş. 112'yi aradım. Kapıya vurdum, o esnada komşular cami imamına haber verdi. İtfaiye de geldi. Bu şekilde kurtulduk" ifadelerini kullandı.

ABDURRAHMAN UYAR CAMİ TUVALETİNDE MAHSUR KALDI