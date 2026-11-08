Dolar 50,1626 +0,06%
Euro 55,9776 +0,18%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.636,36 +0,98%
EUR/USD 1,1161 +0,16%
Brent Petrol 97,26 -1,08%
--°

Cami tuvaletinde mahsur kalan kişiyi imam ve itfaiye kurtardı

Antalya'nın Serik ilçesinde namaz sonrası cami tuvaletinde kapısı kilitlenen Abdurrahman Uyar, imamın müdahalesi ve itfaiyenin desteğiyle kısa sürede kurtarıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 14:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Cami tuvaletinde mahsur kalan kişiyi imam ve itfaiye kurtardı

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'ndeki bir camide, vakit namazını kılan Abdurrahman Uyar namaz sonrası lavaboya girdi. Bir süre sonra tuvalet kapısının kendi kendine kilitlendiğini fark eden Uyar, kapıyı içeriden açamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İçeriden gelen sesleri ve kapıya vurulduğunu duyan çevredeki vatandaşlar durumu cami imamına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Serik itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma süreci:

Cami imamı olay yerine gelerek kapıyı açtı ve Uyar bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiye ekipleri adrese gelmiş olmakla birlikte vatandaş, imamın müdahalesiyle kısa sürede kurtarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Yaşadıklarını anlatan Uyar, "Namaz sonrası sıkışınca tuvalete koştum. Sonra baktım tuvalet kilitlenmiş. 112'yi aradım. Kapıya vurdum, o esnada komşular cami imamına haber verdi. İtfaiye de geldi. Bu şekilde kurtulduk" ifadelerini kullandı.

ABDURRAHMAN UYAR CAMİ TUVALETİNDE MAHSUR KALDI

ABDURRAHMAN UYAR CAMİ TUVALETİNDE MAHSUR KALDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı
images

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi...
images

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarı...
images

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz