Bursa'da şase değişikliğiyle araçları piyasaya süren atölyelere eş zamanlı baskın

Operasyonun kapsamı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase numaralarının değiştirilerek yasal görünümlü hale getirilip yeniden piyasaya sürüldüğü, ayrıca hacizli veya yakalamalı araçların parçalanıp satışa sunulduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda üç iş yerine eş zamanlı baskın yapılarak detaylı arama gerçekleştirildi.

Aramalarda ele geçirilenler:

Operasyon kapsamında iş yerlerinde yapılan aramalarda farklı marka ve modellere ait 8 araç motoru, hacizli veya yakalamalı durumda bulunan 3 araç ile bir adet tescilsiz motor bloğu ele geçirildi. Bulunan araç ve parçalara inceleme için el konuldu.

İdari ve adli süreç:

Operasyona zabıta ve maliye ekipleri de katılarak iş yerlerinde ek incelemeler yaptı; söz konusu üç iş yerine yönelik gerekli idari işlemler uygulandı. İş yeri sahipleri M.Z. ve C.S. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BELİRLENEN ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLEYEN EKİPLER, İŞ YERLERİNDE DETAYLI ARAMA GERÇEKLEŞTİRDİ.