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Çanakkale merkezli fuhuş şebekesine operasyon: 6 tutuklama, 51 mağdur

Çanakkale merkezli 4 ilde yürütülen operasyonda 18 şüpheli yakalandı; 6 kişi tutuklandı, 14'ü yabancı toplam 51 kadın mağdur olarak belirlendi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale merkezli fuhuş şebekesine operasyon: 6 tutuklama, 51 mağdur

Operasyonun özeti:

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonucunda, il emniyet müdürlüğü ekipleri fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarının önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Toplam 7 ay süren incelemenin ardından 10 Kasım tarihinde Çanakkale, İstanbul, Bolu ve Balıkesir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonun detayları:

Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarla 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 kadın mağdur olarak tespit edildi. Soruşturmada, şüphelilerin mağdur kadınları apart, pansiyon, otel ve ikametlere götürerek fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

Soruşturma evresinde, şüpheliler arasında son 6 ay içinde oluştuğu belirlenen toplam 20 milyon 670 bin 596 TL tutarında şüpheli para trafiği tespit edildi.

Adli işlemler ve deliller:

10 Kasım operasyonunun ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 13 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkeme sürecinde 7 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklandı.

Yapılan aramalarda bir tabanca ve 10 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma ve adli süreç, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilmeye devam ediyor.

ÇANAKKALE’DE FUHŞA TEŞVİK, ARACILIK VEYA ZORLAMA SUÇUNUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK, ÇANAKKALE, İSTANBUL...

ÇANAKKALE’DE FUHŞA TEŞVİK, ARACILIK VEYA ZORLAMA SUÇUNUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK, ÇANAKKALE, İSTANBUL, BOLU VE BALIKESİR İLLERİNDE DÜZENLENEN OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 18 ŞÜPHELİDEN 6’SI TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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