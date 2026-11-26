yapı ve inceleme:

Samsun'da, Canik ve İlkadım ilçelerine ortak hizmet sunacak yeni jandarma hizmet binasında sona gelindi. Yapımı devam eden tesiste incelemelerde bulunan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Kaymakamı Şeref Aydın ve Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın yetkililerden bilgi aldı. Proje, merkezi hükümet yatırımları kapsamında ilçeye kazandırılan önemli bir kamu yatırımı olarak kayda geçti.

tesis özellikleri ve hizmet modeli:

Başkan Sandıkçı'nın verdiği bilgiye göre yeni hizmet binasının yapım çalışmaları yüzde 87 seviyesine ulaşmış durumda. Toplam 3 bin 166 metrekare kapalı alana sahip olacak yapı, hem Canik İlçe Jandarma Komutanlığına hem de İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına hizmet verecek şekilde planlandı. Modern mimarisi ve teknik donanımıyla binanın iki ilçenin jandarma teşkilatlarının faaliyetlerini tek merkezden yürütme imkanı sağlayacağı belirtiliyor.

Tesis, güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırmayı ve personel ile vatandaşlar için daha işlevsel bir hizmet ortamı oluşturmayı hedefliyor. Paylaşımlı kullanım modeli, idari personel, operasyon birimleri ve müşteri ilişkileri alanlarının birlikte organize edilmesine olanak tanıyacak. Bu yaklaşım, kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sunacak.

çevre düzenlemesi ve yerel etki:

İnşaat çalışmalarının yanı sıra peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları da sürdürüyor. Başkan Sandıkçı, projenin ilçeye değer katacak yatırımlar arasında olduğunu vurgulayarak, kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi. Yeni binanın tamamlanmasının, Canik ve İlkadım halkına sunulan güvenlik hizmetlerinin niteliğini artırması ve günlük hizmet akışını hızlandırması bekleniyor.

Yeni hizmet binasının Canik, İlkadım ve Samsun genelindeki hizmet kalitesine olumlu katkı sağlaması temenni ediliyor.

CANİK VE İLKADIM İLÇELERİNE ORTAK HİZMET VERECEK JANDARMA HİZMET BİNASINDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANIYOR.