İlk yarı özeti:

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi Fenerbahçe zaman zaman etkili olsa da Erzurumspor FK'nın savunma direncini aşamadı ve iki takım da devreye golsüz girdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında öne çıkan pozisyonlar genellikle ceza sahası çevresinde yaşandı; kaleciler her iki takım için de kilit rol oynadı.

Öne çıkan dakikalar:

15. dakika: Levent Mercan ceza yayı üzerinden şutunu çıkardı, kaleci Ertuğrul'dan dönen topa kale önünde Vedat Muriqi vurdu ancak top tekrar Ertuğrul'a çarparak sağ çapraza açıldı. Bu pozisyonda Milan Skriniar'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.

16. dakika: Mason Greenwood’un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muriqi’nin yakın direğe şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı çıkardı ve Fenerbahçe gole yaklaşamadı.

19. dakika: Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Yalatif Diabate’nin ceza sahası sağ çaprazından yakın direğe şutu direğin yanından dışarı çıktı; Erzurumspor FK kontra atakta tehlike yarattı.

41. dakika: Oğuz Aydın’ın sol kanattan kale önüne ortasında Vedat Muriqi kafa vurdu ancak top direğin üzerinden auta gitti ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

takımlar ve kadrolar:

Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Turbay, Esat Sancaktar

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, N’Golo Kanté, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi. Yedekler: Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Matteo Guendouzi, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Romelu Lukaku, Dorgeles Nene. Teknik direktör: Emre Belözoğlu.

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Nihad Mujakic (Yakup Kırtay dk. 37), Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Martin Rodriguez, Elisha Owusu, Miguel Cardoso, Yalatif Diabate. Yedekler: Matija Orbanic, Cengizhan Bayrak, Ömer Kara, Sefa Akgün, Lawrence Agyekum, Neriman Axundzade, Mustafa Fettahoğlu, Gyrano Kerk, Eren Tozlu. Teknik direktör: Serkan Özbalta.

İlk yarı itibarıyla Fenerbahçe rakip kalede daha fazla etkinlik arasa da Erzurumspor FK'nın organize savunması ve kaleci Ertuğrul'un müdahaleleri sonucu skorda değişiklik olmadı. İkinci yarıya her iki takım da gol arayışıyla çıkacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA FENERBAHÇE, ERZURUMSPOR FK’YI KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.