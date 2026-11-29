Olayın gelişimi:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta, 28 Kasım gecesi eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada A.Y. (23) ve M.Ç. (27) silahla vurularak yaralandı.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; daha sonra her iki kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve şüphelilerin adliyeye sevki:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 şüpheli yakalanarak emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ 2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.