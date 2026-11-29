olayın görünümü:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi'nde, iki ayrı çarşıda meydana gelen hırsızlık olayları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, farklı günlerde çarşılara gelen ve 6 kişi oldukları belirlenen şüphelilerin, iş yerlerinin önündeki ürünleri seçerek aldıkları görülüyor.

görüntülerde öne çıkan anlar:

Kameralara yansıyan kayıtlarda şüphelilerin hangi ürünleri alacaklarını seçer gibi hareket etmeleri dikkat çekiyor. Bir görüntüde çarşı bekçisinin bağırması ve koşarak müdahale girişimi üzerine şüphelilerin kaçtığı, diğer görüntülerde ise rahatça ürünleri alıp ayrıldıkları kaydedildi. Olay görüntüleri sosyal medyada da yayıldı.

jandarma ve JASAT'ın çalışması:

Olay yerine gelen Çolaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, iş yeri sahiplerinin şikayetçi olmaması üzerine ilk incelemelerin ardından ayrıldı. Ertesi gün bölgeye gelen jandarmanın dedektif timleri JASAT, ürünleri çalınan esnafla görüştü ve şikayetçi olmaları için ısrar etti ancak esnaf şikayetçi olmadı. JASAT ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını alarak iş yerlerinin çevresinde incelemelerde bulundu ve gerekli çalışmaları yapmak üzere ayrıldı.

Görüntülerdeki ayrıntılar ve jandarma ekiplerinin kayıt alımı, soruşturmanın ilerleyen safhalarında kullanılmak üzere belgeledi. Esnafın şikayetçi olmaması nedeniyle olayın sonraki adımları jandarma soruşturması ve elde edilen görüntülerin değerlendirilmesine bağlı olacak.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI