Olayın detayları:

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı ve yolun yoğunluğu nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Araçta bekleyen sürücünün bulunduğu bölüm, bölgedeki akışın yavaşlamasıyla birlikte kaza riski taşıdı.

Olayın gelişimi:

Arızanın meydana gelmesiyle birlikte yolda birikmeler başladı ve sürücünün güvenliği tehlikeye girdi. Olay yerinden geçen trafik polisi ekibi, durumu fark ederek müdahale kararı aldı. Polisler, aracın bulunduğu noktayı trafiği olumsuz etkileyecek bir tehlike olarak değerlendirdi.

Polis müdahalesi ve sonuç:

Trafik polisi ekipleri, arızalı otomobili iterek daha güvenli bir alana çekti. Ekiplerin müdahalesiyle araç, trafiği tehlikeye düşürmeyecek bir noktaya taşındı ve bölgedeki akışın normale dönmesine katkı sağlandı. Daha sonra çağrılan çekici aracı gelerek otomobili bulunduğu yerden kaldırdı. Olayın sonunda araç sürücüsü, gösterilen yardımdan dolayı trafik polisine teşekkür etti.

DİYARBAKIR’DA ARIZALANAN BİR OTOMOBİL, TRAFİKTE AKSAMALARA VE KAZA RİSKİNE NEDEN OLDU. O SIRADA YOLDAN GEÇEN TRAFİK POLİSİ, ARACI İTEREK GÜVENLİ NOKTAYA TAŞIDI.