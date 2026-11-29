Manisa FK'da kupa maçı biletleri duyuruldu

Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 1 Aralık Salı günü saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Sebat Spor Kulübü'nü konuk edecek karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı. Biletler Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek.

Bilet fiyatı ve ücretsiz giriş:

Kulüp tarafından açıklanan fiyatlandırmaya göre kapalı alt tribün ve misafir tribünü biletleri 100 TL olarak belirlendi. Buna karşın kulüp, kadın ve 18 yaş altı taraftarların maça ücretsiz giriş yapacağını duyurdu.

Passolig zorunluluğu ve gişe işlemleri:

Ücretsiz giriş hakkından yararlanmak isteyen taraftarların Passolig kartı sahibi olması gerekiyor. Passolig kartı bulunmayanların kart çıkarması, mevcut kart sahiplerinin ise kart vizelerini yenilemesi gerekiyor. Kulüp ayrıca ücretsiz biletlerin maç günü Passolig gişelerinden tanımlanabileceğini bildirdi.

Bilet almak isteyen taraftarlar Passo'nun internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. Maç organizasyonuna ilişkin uygulama ve erişim koşulları Passo üzerinden takip edilebilir.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ’NÜN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURUNDA 1 ARALIK SALI GÜNÜ SEBAT SPOR KULÜBÜ’NÜ KONUK EDECEĞİ KARŞILAŞMANIN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI.