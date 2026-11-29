Çarşıda günün temposu değişti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinin en eski uğraklardan biri olan çarşıda yıllardır esnaflık yapanlar, son dönemde iş hacminde ve mahalle kültüründe belirgin bir düşüş olduğunu ifade ediyor. Esnaf, alışveriş alışkanlıklarının değişmesi ve internet satışlarının yaygınlaşmasının ticareti etkilediğini, bunun yanı sıra çarşıdaki sosyal bağların da zayıfladığını anlatıyor.

esnafın tanıklıkları:

1965'ten bu yana kasaplık yapan 79 yaşındaki Osman Kuyu, çarşının geçmişteki canlılığının kaybolduğunu belirtiyor. Kuyu'ya göre işler artık geçmişe göre çok daha az: 'Eskiyi arıyoruz. Şimdi eski işler yok. Dörtte biri var şu anda. Kendimizi idare ettiriyoruz.' Kuyu, müşteri profilindeki değişimi ve ilişkilerdeki samimiyet kaybını vurguluyor: 'Eskiden saygı, sevgi vardı. Biz burada esnafla toplanır, sohbetler eder, yemekler yerdik.' Yine de Kuyu, yaklaşık 40-50 yıllık müşterilerinin hâlâ bulunduğunu ve bunun hizmet kalitelerine bağladığını söylüyor.

ticaretin şekli ve kuşakların etkisi:

40 yıldır kemer satan Osman Tüfeksever ise büyük mağazaların ve internetin küçük esnafın işlerini ciddi şekilde etkilediğini ifade ediyor. Tüfeksever, 'Eskiden müşterilerimiz daha uyumluydu. Fazla alternatifleri olmadığı için bize geliyorlardı. Şu anda işlerimiz azaldı. İnternet özellikle bizim işimizi bozdu' diyor ve gelirlerin eskisi kadar iyi olmadığını, artık ancak 'günü kurtardıklarını' ekliyor. Esnaf ilişkilerinin sıcaklığının kaybolduğunu, insanların daha çok çıkar peşinde olduğunu belirtiyor.

1953 yılında kurulan ve geçmişte kasaplık yapan, bugün döner ve kebap hizmeti veren işletmede çalışan İlhan Kayır da müşteri bağlılığına dikkat çekiyor. Kayır, işletmenin '3-4 nesildir aynı aileleri ağırladığını', 'dükkana gelen amcaların babaları tarafından getirildiğini' hatırlattığını, bugünse bu amcaların torunlarıyla geldiklerini söylüyor. Geçmişteki müşteri profiline 'İzmit beyefendisi' tanımını kullanan Kayır, ekonomik şartların esnafı etkilediğini ve alım gücünün düşmesinin işleri zorlaştırdığını belirtiyor.

Çarşıdaki esnafın ortak şikâyeti, sadece ticari kayıplar değil; komşuluk, sohbet ve dayanışma gibi unsurların da zayıflaması. Uzun yıllar aynı dükkânları işletenler, değişen tüketim biçimleri ve rekabet şartları içinde mesleklerini ayakta tutmaya çalışıyor.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE UĞRAK NOKTALARDAN BİRİ OLAN ÇARŞIDA ESNAFLIK YAPAN İSİMLER, AZALAN MÜŞTERİ POTANSİYELİ VE İNTERNET ALIŞVERİŞİNİN YAYGINLAŞMASIYLA İŞLERİN ESKİ HAREKETLİLİĞİNİ KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİ.