Dolar 48,6352 +0,02%
Euro 56,1999 +0,11%
Bist 13.994,94 -1,69%
Altın Gram 6.777,83 -0,40%
EUR/USD 1,1551 -0,05%
Brent Petrol 102,48 +1,48%
--°

Sivas’a dair bir fikir: kent meydanında vatandaşın görüşleri toplanıyor

AK Parti Sivas teşkilatı 'Sivas’a Dair Bir Fikir' projesiyle kent meydanındaki standa 15 gün boyunca vatandaşların öneri, eleştiri ve taleplerini toplayıp raporlayacak.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Sivas’a dair bir fikir: kent meydanında vatandaşın görüşleri toplanıyor

Projenin hedefi:

AK Parti Sivas teşkilatı, "Sivas’a Dair Bir Fikir" adlı proje kapsamında kent meydanında bir stant açtı. Proje, Sivas Milletvekili Hakan Aksu öncülüğünde AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından hayata geçirildi. Açılan stant yaklaşık 15 gün süreyle açık kalacak ve Sivaslı vatandaşların kentle ilgili fikir, öneri ve şikayetleri toplanacak.

Parti yetkilileri, vatandaşlardan gelecek görüşlerin raporlanacağını ve bu bilgiler doğrultusunda hizmetlerin iyileştirilmesine öncelik verileceğini belirtti. Çalışmanın temel amacı, halkın beklenti ve önceliklerini doğrudan alarak planlama süreçlerine dahil etmek olarak açıklandı.

Yetkililerin değerlendirmesi:

AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, son yıllarda Sivas’a yapılan hizmetlere vurgu yaparak şehrin gerekli konumuna ulaştığını söyledi. Tanrıverdi, "Fikri olan, düşüncesi olan, derdi olan bir cümleyle fikrini beyan edecek; o fikirler raporlanacak ve biz de Sivaslı hemşehrilerimize danışarak hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Sivas Milletvekili ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy ise eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya, restorasyon çalışmalarından tarım ve turizme kadar çeşitli alanlarda sürdürülen hizmetlere değindi. Toy, vatandaşların önerilerinin burada toparlanacağını, sahada olmaya ve gelen fikirleri mecliste çözüm arayışına dönüştürmeye devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu da Sivas’a son 25 yılda önemli hizmetler yapıldığını, son 3,5 yıllık dönemde şehre çok farklı alanlarda eserler kazandırıldığını söyledi. Aksu, geçmişte bazen ihmal edilen alanlar olabileceğini belirterek, stantta toplanacak fikirlerin tek tek değerlendirileceğini ve hayata geçirilebilecek önerilerin irdelenerek partinin hizmet programına dahil edileceğini vurguladı.

Aksu, vatandaşların kağıtlara yazacağı önerilerin bir sandığa atılacağını, alınan fikirlerin değerlendirilip 2028 seçimleri öncesinde Sivas’a yönelik hizmetlerin bu görüşler doğrultusunda şekillendirileceğini belirtti.

Katılım çağrısı:

Yetkililer, tüm Sivaslıları projenin stantına gelerek görüş, eleştiri ve önerilerini paylaşmaya davet etti. Proje kapsamında toplanan veriler raporlanacak ve uygulamaya konulabilecek fikirler önceliklendirilecek. 15 gün sürecek stant çalışması boyunca vatandaşlarla birebir iletişim kurulacak ve gelen talepler kayıt altına alınacak.

SİVAS’TA HİZMET ANLAYIŞINI VATANDAŞLARIN FİKİRLERİNE GÖRE YÖNLENDİRMEK İSTEYEN AK PARTİ SİVAS...

SİVAS’TA HİZMET ANLAYIŞINI VATANDAŞLARIN FİKİRLERİNE GÖRE YÖNLENDİRMEK İSTEYEN AK PARTİ SİVAS TEŞKİLATI “SİVAS’A DAİR BİR FİKİR” PROJESİYLE KENT MEYDANINDA STANT AÇTI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hakan Fidan bakü'de: iran kaynaklı ihtilafın diplomatik yollarla çözülmesini ist...
images

Kadın kooperatiflerine yeni pazar kanalları ve kapsamlı destekler geliyor
images

Ticaret bakanı Bolat: dijitalleşme e-ticareti büyüttü, hedef e-ihracat
images

Kalkınmanın temeli: güven ve huzur yatırımları Amasya'da hizmete girdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tamir bahanesiyle 12 kişiden 300 bin TL alan şüpheli tutuklandı

Alaca festivali için genel merkeze çıkarma: başkan arslan'dan Bahçeli'ye davet

Eskişehir'de öğrenci servisleri güvenlik odaklı denetime alındı

Okul çevreleri ve servisler için kapsamlı güvenlik taraması

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi