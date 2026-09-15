Kaçkar by UTMB'de zirve yarışı: farklı parkurlarda yeni şampiyonlar

Kaçkar by UTMB sonuçları ve organizasyonun önemi:

UTMB World Series’in Türkiye’deki ilk ve tek etabı olan Kaçkar by UTMB, 60 ülkeden yaklaşık 2000 sporcuyu ağırladı ve nefes kesen etapların ardından şampiyonlarını belirledi. Etkinlik, farklı mesafelerde hem uluslararası hem de yerli başarıların öne çıktığı bir yarış olarak kayda geçti.

Organizasyonda ayrıca sezon sonu Chamonix finallerine katılım hakkı için önemli bir adım olan Koşu Taşları (Running Stones) sahiplerine dağıtıldı; her parkurun birincilerine verilen taşlar, finaller için kura hakkı anlamına geliyor.

100K'de net üstünlük:

En uzun parkur olan 100K’yı erkeklerde Dmitry Mityaev (Rusya) 10:31:57 ile kazanırken, Mityaev’in yarış öncesi UTMB Index puanı 902 olarak dikkat çekiyordu. 34 yaşındaki atlet tüm parkuru yalnızca 30 saniyelik dinlenmeyle koştu ve Avustralyalı Michael Dimuantes'ı tam 1 saat 14 dakika 20 saniye geride bırakarak organizasyonun en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Parkuru üçüncü tamamlayan isim listede Yevhenii Yermolenko (Ukrayna) olarak yer aldı.

Kadınlarda 100K zaferi ise Joanna Tallmann (Almanya)ın oldu; Alman atlet 15:13:50'lik süreyle birinciliğe ulaşırken ikinci sırayı Türk sporcu Beyza Güzel, üçüncülüğü ise Güney Afrikalı Sveta Becker aldı.

50K'da İspanyol üstünlüğü ve yerli zafer:

50K erkek yarışında İspanyol atletler öne çıktı. Antonio Martinez Perez 04:29:25 ile birinciliğe uzanırken, takım arkadaşı Nicolas Molina ikinci oldu. Rus Dmitry Bregeda ise podyumu tamamladı.

Kadınlarda ise Tuğçe Karakaya 05:54:10 ile etkileyici bir zafer sergiledi; İspanyol Ainara Urrutia Yurrebaso yaklaşık 6 dakika geride ikinci oldu ve diğer bir yerli sporcu Fatma Taş üçüncü sırayı aldı.

20K ve 4K: cezalar, net liderlikler ve gençler sahnede:

20K erkeklerde başlangıçta ilk geçen Mestan Turhan olsa da parkur dışına çıkma tespit edilip aldığı 15 dakikalık ceza sonucu üçüncü ilan edildi. Birincilik 02:04:38 ile Morteza Jafarzadeh (İran)'ın; ikincilik ise 02:07:33 ile Laris Schina (İtalya)'nın oldu.

Kadınlarda Sara Alonso (İspanya) 02:10:23 ile yarışı domine etti; en yakın rakibi Ukraynalı Daria Boichuk'un 36 dakika önünde rahat bir birincilik elde etti. Türk sporcu Tuğba Akın parkuru üçüncü tamamladı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen 4K Halk Koşusu'nda ise Çamlıhemşin Kayak Takımı adına yarışan iki kardeş dikkat çekti: 17 yaşındaki Ömer Asaf Durmuş erkeklerde 20:14 ile birinci olurken, 16 yaşındaki kardeşi Nergis Durmuş kadınlarda 26:19 ile podyumun en üstüne çıktı ve organizasyona damga vurdu.

Koşu Taşları ve finaller için haklar:

Etap sonunda dağıtılan Koşu Taşları şu şekilde paylaştırıldı: 100K galipleri Dmitry Mityaev ve Joanna Tallmann 3'er taş; 50K birincileri Antonio Martinez Perez ve Tuğçe Karakaya 2'şer taş; 20K kazananları Morteza Jafarzadeh ve Sara Alonso 1'er taş elde etti. Bu sporcular UTMB Mont-Blanc finallerine katılmak için kura hakkı kazandılar.

Öne çıkan dereceler:

100K erkekler: 1. Dmitry Mityaev (Rusya) 10:31:57 — 2. Michael Dimuantes (Avustralya) 11:46:17 — 3. Yevhenii Yermolenko (Ukrayna) 13:04:26.

100K kadınlar: 1. Joanna Tallmann (Almanya) 15:13:50 — 2. Beyza Güzel (Türkiye) 15:18:44 — 3. Sveta Becker (Güney Afrika) 16:09:44.

50K erkekler: 1. Antonio Martinez Perez (İspanya) 04:29:25 — 2. Nicolas Molina (İspanya) 04:39:21 — 3. Dmitry Bregeda (Rusya) 05:17:46.

50K kadınlar: 1. Tuğçe Karakaya (Türkiye) 05:54:10 — 2. Ainara Urrutia Yurrebaso (İspanya) 06:00:35 — 3. Fatma Taş (Türkiye) 06:19:45.

20K erkekler: 1. Morteza Jafarzadeh (İran) 02:04:38 — 2. Laris Schina (İtalya) 02:07:33 — 3. Mestan Turhan (Türkiye) 02:10:59 (ceza sonrası).

20K kadınlar: 1. Sara Alonso (İspanya) 02:10:23 — 2. Daria Boichuk (Ukrayna) 02:46:50 — 3. Tuğba Akın (Türkiye) 03:01:53.

4K erkekler: 1. Ömer Asaf Durmuş (Türkiye) 20:14 — 2. Doğukan Sandıkçı (Türkiye) 23:01 — 3. Ahmet Durmuş (Türkiye) 26:12.

4K kadınlar: 1. Nergis Durmuş (Türkiye) 26:19 — 2. Irina Petrakova (Rusya) 29:06 — 3. Asya Esen (Türkiye) 29:57.

Kaçkar by UTMB, hem üst düzey uluslararası rekabetin hem de yerel yeteneklerin öne çıktığı bir organizasyon olarak bu yıl da dikkat çekti; podyumlardaki performanslar ve dağıtılan Koşu Taşları, ilerleyen sezon finallerine yönelik önemli işaretler taşıyor.

KAÇKAR BY UTMB, NEFES KESEN YARIŞLARIN ARDINDAN ŞAMPİYONLARINI BELİRLEDİ. UTMB WORLD SERİES'İN TÜRKİYE'DEKİ İLK VE TEK AYAĞI OLAN KAÇKAR BY UTMB, 60 ÜLKEDEN 2000'E YAKIN SPORCUYU AĞIRLARKEN 100K'LIK EN UZUN PARKURDA İKİ YABANCI ATLET KÜRSÜNÜN EN ÜST BASAMAĞINA ÇIKTI.