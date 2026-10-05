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Karayolunda devrilen tuğla yüklü tır: sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu

Sakarya'nın Geyve ilçesi Karaçam mevkiinde emniyet şeridindeki bariyerlere çarpan tuğla yüklü tır devrildi; sürücü hafif yaralarla kurtuldu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 19:06

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 19:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karayolunda devrilen tuğla yüklü tır: sürücü kendi imkanlarıyla kurtuldu

kaza yerinde yaşananlar:

Sakarya'nın Geyve ilçesi Karaçam mevkiinde D-650 kara yolunda seyir halindeki bir tırın devrilmesiyle trafik kazası meydana geldi. Bilecik yönünden Sakarya istikametine giden tuğla yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridindeki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada araçta bulunan sürücü T.G., plakası 34 GZZ 514 olan tırdan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve olay yerinde tedbir amaçlı müdahale uygulandı.

müdahale ekiplerinin çalışması:

Kaza ihbarı sonrası bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, kurtarma ve güvenlik çalışmaları kısa sürede organize edildi.

ulaşım ve temizleme çalışmaları:

Devrilen tır ve yola saçılan tuğlalar nedeniyle Bilecik-Sakarya yönünde ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yetkililer, aracın ve dökülen malzemelerin yoldan kaldırılması için çalışma başlattı ve trafik güvenliği sağlanana dek kontrollü geçiş uygulandı.

Olayda ölü veya ağır yaralı bildirilmezken, kaza ile ilgili inceleme jandarma tarafından sürdürülüyor.

SAKARYA&#039;NIN GEYVE İLÇESİNDE TUĞLA YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

SAKARYA'NIN GEYVE İLÇESİNDE TUĞLA YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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