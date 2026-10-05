Otelin 6'ncı katından düşen kadın park halindeki araca çarparak ağır yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otelin 6'ncı katından park halindeki otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Olayın adresi Strazburg Caddesi olarak bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı olan kadını hastaneye kaldırdı; hem ekipler hem de hastane yetkilileri kadının hayati tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

olay yeri ve ilk müdahale:

Gelen bilgilere göre, otelin 6'ncı katından düşen kişi N.G.G. adlı kadın. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, kadına olay yerinde müdahale ederek en yakın hastaneye sevk etti. Olay sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp inceleme başlattı; olayın ayrıntılarını belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

görgü tanıkları ve kamera kaydı:

Olay anı ve çevreyle ilgili ifadeler ile güvenlik kamerası kayıtları soruşturmanın merkezinde. Görgü tanıklarından Abdulkadir Otar, olayı şöyle aktardı: O sırada otoparktaydım. Gürültü duydum. Baktığımda otomobilin üzerinde kadını gördüm. Genç yaşlardaydı. Sağlık ekiplerine durumu bildirdim. Gelip yaralı kadını alıp gittiler, polisler de incelemelerde bulundu. Son gördüğümde yaşıyordu, hareket ediyordu ama durumu iyi değildi.

Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı ve kayıtların emniyete teslim edildiği, bu görüntülerin soruşturma kapsamında inceleneceği belirtildi. Ayrıca yetkililer, kadının olayın meydana geldiği otelde yaklaşık 3,5 aydır yalnız kaldığı bilgisini kaydetti. Emniyet birimleri olayın kesin nedenini belirlemek için görgü ve kamera tespitleri ile birlikte soruşturmayı sürdürüyor.

KADININ DÜŞTÜĞÜ OTEL