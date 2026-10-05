Dolar 49,1507 +0,09%
Euro 55,1128 -0,27%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.573,76 -0,06%
EUR/USD 1,1208 -0,44%
Brent Petrol 100,62 -1,59%
--°

Otelin 6'ncı katından düşen kadın park halindeki araca çarparak ağır yaralandı

Ankara Çankaya'da bir otelin 6'ncı katından park halindeki otomobile düşen N.G.G. ağır yaralandı; düşme anı güvenlik kamerasında kayıtlı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 19:31

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 19:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Otelin 6'ncı katından düşen kadın park halindeki araca çarparak ağır yaralandı

Otelin 6'ncı katından düşen kadın park halindeki araca çarparak ağır yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otelin 6'ncı katından park halindeki otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Olayın adresi Strazburg Caddesi olarak bildirildi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı olan kadını hastaneye kaldırdı; hem ekipler hem de hastane yetkilileri kadının hayati tehlikesi bulunduğunu bildirdi.

olay yeri ve ilk müdahale:

Gelen bilgilere göre, otelin 6'ncı katından düşen kişi N.G.G. adlı kadın. Bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, kadına olay yerinde müdahale ederek en yakın hastaneye sevk etti. Olay sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp inceleme başlattı; olayın ayrıntılarını belirlemeye yönelik çalışmalar sürüyor.

görgü tanıkları ve kamera kaydı:

Olay anı ve çevreyle ilgili ifadeler ile güvenlik kamerası kayıtları soruşturmanın merkezinde. Görgü tanıklarından Abdulkadir Otar, olayı şöyle aktardı: O sırada otoparktaydım. Gürültü duydum. Baktığımda otomobilin üzerinde kadını gördüm. Genç yaşlardaydı. Sağlık ekiplerine durumu bildirdim. Gelip yaralı kadını alıp gittiler, polisler de incelemelerde bulundu. Son gördüğümde yaşıyordu, hareket ediyordu ama durumu iyi değildi.

Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı ve kayıtların emniyete teslim edildiği, bu görüntülerin soruşturma kapsamında inceleneceği belirtildi. Ayrıca yetkililer, kadının olayın meydana geldiği otelde yaklaşık 3,5 aydır yalnız kaldığı bilgisini kaydetti. Emniyet birimleri olayın kesin nedenini belirlemek için görgü ve kamera tespitleri ile birlikte soruşturmayı sürdürüyor.

KADININ DÜŞTÜĞÜ OTEL

KADININ DÜŞTÜĞÜ OTEL

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tarihi surların eteğinde Zeytinburnu'nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu
images

Tarsus'ta iskeleden düşen işçiden biri hayatını kaybetti
images

Valonya'da lise eylemleri sertleşti: Lige ve Hainaut'ta 16 gözaltı
images

Maçka tünelinde kaza: otomobil mikserin tekerine çarpıp takla attı, sürücü hayat...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tarihi surların eteğinde Zeytinburnu'nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Tarsus'ta iskeleden düşen işçiden biri hayatını kaybetti

Mardin 1969 Spor'da Bursaspor sınavına taktiksel odaklanma

Valonya'da lise eylemleri sertleşti: Lige ve Hainaut'ta 16 gözaltı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip