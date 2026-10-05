Madenciler kavşağında çarpışma: Söke'de 2 kişi yaralandı

kaza raporu

Söke İsmet İnönü Caddesi üzerindeki Madenciler Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçların plakaları 42 AJP 679 ve 34 ENS 76 olarak kaydedildi; araçları sırasıyla M.Y. ve M.D. kullanıyordu.

yaralananlar ve müdahale:

Çarpışma sonucu sürücü M.D. yaralanırken, 42 AJP 679 plakalı araçta bulunan bir yolcu da hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

nakil ve soruşturma:

Yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; olayın kesin nedeni yapılacak çalışmalarla belirlenecek.

SÖKE’DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI