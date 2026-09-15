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Kars hayvan pazarında hareketlilik sağlık filtrelerinden geçiyor

Kars Hayvan Pazarı'nda sıkı kimlik, sağlık ve sevk belgesi denetimleri ile dezenfeksiyon çalışmaları hayvan sağlığını ve üreticilerin emeğini koruyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kars hayvan pazarında hareketlilik sağlık filtrelerinden geçiyor

Kars hayvan pazarında denetimler yerinde izlendi

Kars Hayvan Pazarı, hayvan hareketliliğinin yoğunlaştığı merkezlerden biri olarak Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sıkı kontrolünde. Müdür Enver Aydın pazarı ziyaret ederek yürütülen sağlık denetimleri, belge kontrolleri ve dezenfeksiyon uygulamalarını inceledi.

denetim uygulamaları:

Ekipler, pazara girip çıkan hayvanların kimlik bilgileri, sağlık durumları ve sevk belgelerini tek tek kontrol ediyor. Mevzuata uygun olmayan hareketlerin tespiti ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasının engellenmesi amaçlanıyor. Görevli veteriner hekimler ve teknik personel sahada yoğun mesai yapıyor.

üretici ve hayvan sağlığı açısından önem:

Dezenfeksiyon çalışmaları ve belgelendirme süreçleri, farklı işletmelerden gelen hayvanların bir arada bulunduğu pazarda hastalık riskini azaltıyor. Aydın, denetimlerin hem hayvan sağlığını güvence altına almak hem de üreticilerin uzun süren emeklerinin korunması için kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti ve sahada görev yapan personele teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada saha çalışmalarının titizlikle devam edeceği vurgulandı.

KARS HAYVAN PAZARI’NDA SIKI DENETİM: HAYVAN HAREKETLİLİĞİNE SAĞLIK VE GÜVENLİK...

KARS HAYVAN PAZARI’NDA SIKI DENETİM: HAYVAN HAREKETLİLİĞİNE SAĞLIK VE GÜVENLİK FİLTRESİ(KARS-İHA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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