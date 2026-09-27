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Kaymakam Karataş ilçe esnafı ve vatandaşlarla buluştu

Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, ilçe merkezinde esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve talepleri dinledi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Emre Koç

Kaymakam Karataş ilçe esnafı ve vatandaşlarla buluştu

Kaymakamın ziyaretinin detayları

Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, ilçe merkezinde gerçekleştirilen ziyarette esnafla bir araya geldi ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sırasında ilçe yaşamına ilişkin doğrudan gözlemlerde bulunan Karataş, esnafa başarı temennisinde bulundu.

ziyaretin kapsamı:

Ziyarette Kaymakam Karataş, esnafın çalışma ortamını yerinde görerek işleyiş hakkında bilgi aldı. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Kaymakam, ilçedeki günlük yaşam ve iş gücü konularında gözlemlerini paylaştı.

esnaf ve vatandaşlarla sohbet:

Karataş, vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve kendisine iletilen görüş ile düşünceleri dinledi. Toplanan geri bildirimler, ilçe yönetimiyle paylaşılmak üzere kayıt altına alındı ve vatandaşların talepleri not edildi.

Ziyaret, ilçe merkezinde samimi bir atmosferde gerçekleşti ve Kaymakam Karataş’ın esnaf ile vatandaşlara gösterdiği yakın ilgi öne çıktı.

YENİPAZAR KAYMAKAMI MURAT KARATAŞ, İLÇE ESNAFINI ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ....

YENİPAZAR KAYMAKAMI MURAT KARATAŞ, İLÇE ESNAFINI ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. YENİPAZAR KAYMAKAMI MURAT KARATAŞ, İLÇE ESNAFINI ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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