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Nazilli belediyesinde bordro ve maaş hesaplama eğitimiyle kurumsal kapasite güçleniyor

Nazilli Belediyesi ve TBB iş birliğiyle düzenlenen hizmet içi seminerde, İnsan Kaynakları ekibi maaş hesaplama ve bordro hazırlamada kapsamlı bilgi edindi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Nazilli belediyesinde bordro ve maaş hesaplama eğitimiyle kurumsal kapasite güçleniyor

Nazilli Belediyesi'nde hizmet içi eğitim

Nazilli Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personeline yönelik olarak, maaş hesaplama ve bordro hazırlama süreçlerini kapsayan bir hizmet içi eğitim semineri düzenlendi. Etkinlik, belediye hizmet kalitesini ve kurumsal kapasiteyi artırma hedefiyle planlanan eğitim programlarının devamı niteliğinde gerçekleştirildi.

Seminerin içeriği ve uygulanan başlıklar

Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, Mustafa Baysal tarafından verilen eğitimde personel maaşlarının hesaplanması ve bordro hazırlama süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitimde, maaş ve bordro işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, uygulamada karşılaşılan durumlar ve süreçlerin doğru yürütülmesine ilişkin yöntemler ele alındı; katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Belediye yönetiminin yaklaşımı ve hedefleri

Semineri ziyaret eden Dr. Ertuğrul Tetik, hizmet içi eğitimlerin belediyenin kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Belediye yönetimi, personelin mesleki gelişimini destekleyecek benzer eğitimlerin devam edeceğini ifade etti.

Nazilli Belediyesi bünyesindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personelinin aldığı bu tür eğitimlerin, bordro süreçlerinde doğruluğun artmasına, hata riskinin azalmasına ve dolayısıyla belediye hizmetlerinin etkinliğinin yükselmesine katkı sağlaması bekleniyor.

NAZİLLİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE, MAAŞ HESAPLAMA VE BORDRO...

NAZİLLİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE, MAAŞ HESAPLAMA VE BORDRO HAZIRLAMA SÜREÇLERİNE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM VERİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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