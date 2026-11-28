Sivasspor'da Çağdaş Çavuş uyarısı: kulüp doğru adım atmazsa süreç kontrolden çıkar

Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında evinde Bodrum FK'ya 4-0 yenilen Sivasspor, çıktığı son 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Çağdaş Çavuş takımın içinde bulunduğu durumla ilgili ciddi uyarılarda bulundu ve acil müdahale çağrısı yaptı.

Çağdaş Çavuş'un değerlendirmesi:

Geldiği günden bu yana yaşadığı hayal kırıklığını saklamayan Çavuş, kulübün mevcut halinin kendisinin beklediği tabloyla uyuşmadığını belirtti. 10 yıl önce de aynı takımda görev yaptığını hatırlatan teknik adam, "Çok büyük hayal kırıklığı içerisindeyim" diyerek sözlerine başladı. Maçın saha içi performansından öte, kulüp içindeki yapısal problemlere vurgu yaptı ve "Sivasspor, eğer doğru bir şeyin içerisine girmezse çok farklı bir noktaya sürüklenecek" ifadelerini kullandı.

Çavuş ayrıca en masum tarafın teknik ekip olduğunu vurguladı ve bu durumun kendisini bugüne dek hiç bu kadar zorlamadığını söyledi. Takımın kısa zamanda çözüme ihtiyaç duyduğunu belirterek, herkesin sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi. "Burada hiç kimse üzerinden işi soyutlayamaz" sözleri, çözüm arayışının kolektif olması gerektiğine işaret etti.

Kulübün mali yapısı ve şeffaflık çağrısı:

Teknik direktör, kulübün mali durumuna dikkat çekti: maddi olarak çok kötü durumda olduklarını ve oyuncuların çok fazla alacağı bulunduğunu söyledi. Çavuş, bu sorunların şeffaf şekilde açıklanması gerektiğini belirterek, kulüp yönetiminin ve paydaşların net bir duruş sergilemesi gerektiğini savundu. "Şeffaflık seviyesini net bir şekilde açıklamalılar" çağrısı, hem saha içi hem de saha dışı düzenlemelerin önemine dikkat çekti.

Bir gazetecinin "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna Çavuş, "Ben hayatım boyunca hakim olmadığım, elimden bir şeylerin kaydığı ortamda durmadım" yanıtını verdi. Gerektiğinde aynı kararı alabileceğini belirtirken, "Şapkayı önümüze koyduğumuzda içini dolduramıyorsak yapılabilir" diyerek görevin sorumluluğunun somut koşullara bağlı olduğunu ifade etti.

Toplantıda öne çıkan mesaj, Sivasspor'un saha sonuçlarının ötesinde bir yapısal krizle yüz yüze olduğu ve kısa sürede somut adımlar atılmazsa kulübün daha derin problemlere sürüklenebileceği yönündeydi. Çavuş'un açıklamaları, yönetim, oyuncular ve teknik ekip için acil ve ortak bir müdahale çağrısı niteliğinde oldu.

SİVASSPOR’DA TEKNİK DİREKTÖR ÇAĞDAŞ ÇAVUŞ, "ŞAPKAYI ÖNÜMÜZDE KOYDUĞUMUZDA İÇİNİ DOLDURAMIYORSAK YAPILABİLİR. İLK GELDİĞİMDE SÖYLEYENLERSE ŞUAN ARASINDA FARKLAR VAR. MAALESEF BU DURUMLA KARŞILAŞTIK" DEDİ.