Yatağan Mermer İhtisas OSB sahasında inceleme

Muğla’nın Yatağan ilçesinde kurulması planlanan Mermer İhtisas OSB projesinin tahsis edilen sahasında yerinde inceleme gerçekleştirildi. Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan saha ziyaretinde yetkililerden projenin hazırlık süreci ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Proje kapsamı:

OSB’nin yaklaşık 80 hektarlık alanda planlandığı belirtiliyor. Proje, yalnızca mermer ocakçılığı ve blok işlemesiyle sınırlı kalmayıp; mermer atıklarının geri dönüşümü, nihai ürün üretimi ve mermer makineleri imalatı gibi faaliyetleri aynı bölge içinde toplama hedefi taşıyor. Ayrıca projede yeşil OSB yaklaşımı benimsenerek yenilenebilir enerji kullanımı ve yağmur suyunun toplanması gibi çevresel önlemler de planlanıyor.

Geri dönüşüm ve ürün çeşitliliği:

Mermer atıklarının değerlendirilmesiyle yol kaplama, bordür ve kilit taşı gibi ürünlerin üretilmesi öngörülüyor. Bu adım, hem atık yönetimini iyileştirmeyi hem de bölgeye katma değerli üretim kapasitesi kazandırmayı amaçlıyor.

Yetkililerden alınan bilgilere göre OSB’nin tamamlanıp faaliyete geçmesiyle ilçeye yeni yatırımların çekilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve yeni istihdam olanaklarının yaratılması hedefleniyor. Kaymakam İlhan’ın incelemesi, projenin uygulama sürecindeki hazırlıkların yerinde değerlendirilmesine katkı sundu.

YATAĞAN’DAKİ OSB PROJESİ İÇİN YERİNDE İNCELEME YAPILDI