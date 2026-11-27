Aydın genelinde ulaşım yatırımları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu öncülüğünde yürütülen eş zamanlı çalışmalar, kentin ulaşım altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor.

Çalışmaların yürütüldüğü noktalar:

Yapım ve onarım çalışmaları Bozdoğan ilçesi Hükümet Caddesi ile Yazıkent, Başalan, Kızılcaköy ve Dümen Mahalleleri'nde; Buharkent ilçesi Muratdağı Mahallesi ve muhtelif noktalarda; Çine ilçesi Kuvayi Milliye Caddesi ile Topçam, Kaşar, Esentepe, Yeşilköy, Sarnıç, Bedirler ve Çöğürlük Mahalleleri'nde; Didim ilçesi Aydın ve Hacı Bektaşi Veli Caddeleri'nde; Efeler ilçesi Tabakhane Köprüsü, Kemer Mezarlığı, A1 kanal yolu, Ege Caddesi, Adnan Menderes ve Ali İhsan Paşa Bulvarları ile Mimar Sinan, Işıklı, Dağeymiri ve Şahnalı Mahalleleri ile muhtelif noktalarda; Germencik ilçesi Sanayi Caddesi ile Selatin ve Meşeli Mahalleleri'nde; İncirliova ilçesi Acarlar ve Sandıklı Mahalleleri'nde; Karacasu ilçesi Dikmen ve Yeşilyurt Mahalleleri'nde; Koçarlı ilçesi Güdüşlü ve Çulhalar Mahalleleri'nde; Kuşadası ilçesi 1380. ve Atatürk Caddeleri ile Atatürk Mahallesi'nde; Kuyucak ilçesi Belenova Mahallesi'nde; Köşk ilçesi Ilıdağ ve Sarıçam Mahalleleri'nde; Nazilli ilçesi Ordu Caddesi ile Çaylı, Aşağıyakacık ve Ovacık Mahalleleri'nde; Söke ilçesi Halil Öcal Caddesi'nde; Sultanhisar ilçesi Malgaçmustafa ve Salavatlı Mahalleleri'nde; Yenipazar ilçesi Eğridere Mahallesi'nde eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Altyapı iyileştirme ve trafik güvenliği önlemleri:

Bölgelerde yol yüzeyleri yenilenirken, aynı zamanda trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da hayata geçiriliyor. Yapılan çalışmalar; yol standartlarını yükseltmeyi, sürüş konforunu artırmayı ve yerel ulaşım ağının sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.

Başkan Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturuyor, proje ve yatırımlarımızı eş zamanlı olarak hayata geçiriyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

Fen İşleri ekiplerinin yürüttüğü program kapsamında, hizmetlerin 17 ilçenin tamamına yayılması ve yatırımların eş zamanlı şekilde ilerlemesi hedefleniyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’İN ULAŞIM YATIRIMLARI SÜRÜYOR