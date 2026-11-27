Öğrenci Listesi cumhurbaşkanı adayını akademisyen Radomir Saicic olarak sundu

Öğrenci Listesi, 25 Ekim parlamento seçimlerini takip eden süreçte cumhurbaşkanlığı adayı olarak kimya alanında doktora sahibi akademisyen Radomir Saicic'i gösterdi. Parti temsilcisi Nevena Mijailovic, düzenlediği basın toplantısında aday tanıtımını gerçekleştirdi ve adaylarını sunmaktan gurur duyduklarını belirtti.

adayın akademik ve siyasi geçmişi:

Saicic, 65 yaşında ve Belgrad Üniversitesi Kimya Fakültesi'nde profesör olarak biliniyor. Partinin kurucularından biri olarak tanınan Saicic, 25 Ekim seçimlerinde parlamentoya girmeyi başarmıştı; bu adım, onun akademik kimliğini siyasi platforma taşıdığını gösteriyor.

seçim sonuçları ve olası etkileri:

Sırbistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 27 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti. Öğrenci Listesi, 25 Ekim'deki genel seçimi yüzde 52.7 oyla kazanırken, Aleksandar Vucic'in listesi yüzde 38.9 oy aldı. Vucic, 27 Eylül'de görevinden istifa ederek 25 Ekim seçimlerinde başbakan adayı olmak istemiş, ancak Öğrenci Listesi'nin adayları karşısında seçimi kaybetmişti.

Saicic'in adaylığı, Öğrenci Listesi'nin parlamento başarısını cumhurbaşkanlığı yarışına taşımaya yönelik stratejik adımı olarak değerlendiriliyor. Partinin akademik bir figürü aday göstermesi, kampanyada farklı bir ton ve uzmanlık vurgusu yaratma niyetine işaret ediyor; bu durum, hem iç politikada hem de uluslararası algıda izlenecek önemli bir değişken olacak.

Önümüzdeki dönemde kampanyanın nasıl şekilleneceği ve Saicic'in akademik geçmişinin seçmen nezdinde nasıl karşılık bulacağı, Sırbistan siyasetinde belirleyici bir unsur olmaya aday.

SIRBİSTAN'DA PARLAMENTO SEÇİMLERİNİ KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI, KİMYA ALANINDA DOKTORA DERECESİNE SAHİP AKADEMİSYEN RADOMİR SAİCİC OLDU.