DOLAR
42,81 -0,02%
EURO
50,28 -0,24%
ALTIN
6.069,09 -1,62%
BITCOIN
3.853.509,07 -2%

Abant'ta kaza: 21 yaşındaki Muratcan Eğlence Düzce'de toprağa verildi

Bolu Abant'ta kaza geçiren 21 yaşındaki Muratcan Eğlence, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti; Düzce Beyciler Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:56
Abant'ta kaza: 21 yaşındaki Muratcan Eğlence Düzce'de toprağa verildi

Abant'ta kaza: 21 yaşındaki Muratcan Eğlence son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'daki trafik kazasında yaşamını yitiren genç Düzce'de defnedildi

21 yaşındaki Muratcan Eğlence, Bolu'nun Abant mevkiinde geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek üzere Abant'a giden Muratcan Eğlence, dönüş yolunda kaza yaparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneden alınan cansız bedeni, Düzce'deki Beyciler Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Cenaze namazı Beyciler Mahalle mezarlığında kılındı ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

BOLU’DA ABANT MEVKİİNDE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONRASI HAYATINI KAYBEDEN MURATCAN EĞLENCE (21)...

BOLU’DA ABANT MEVKİİNDE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONRASI HAYATINI KAYBEDEN MURATCAN EĞLENCE (21), DÜZCE’DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

BOLU’DA ABANT MEVKİİNDE GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASI SONRASI HAYATINI KAYBEDEN MURATCAN EĞLENCE (21)...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da 3.5 Büyüklüğünde Deprem — AFAD Verileri
2
Siirt’te Zabıta 16 İş Yerine 25 bin 590 lira İdari Yaptırım Uyguladı
3
Trabzon'da Bıçaklı Kavga: Ortahisar'da 8 Yaralı, 1'i Ağır
4
Bursa'da Meclis Üyesi Özlem Bodur'a Trafikte Saldırı: Zanlı Tutuklandı
5
İznik’te İki Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Beylikdüzü'nde 51 bin 500 TL'lik Hırsızlık: Şüpheliler Yakalandı
7
Diyarbakır Çınar'da Pikap Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi