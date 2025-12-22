Abant'ta kaza: 21 yaşındaki Muratcan Eğlence Düzce'de toprağa verildi

Abant'ta kaza: 21 yaşındaki Muratcan Eğlence son yolculuğuna uğurlandı

Bolu'daki trafik kazasında yaşamını yitiren genç Düzce'de defnedildi

21 yaşındaki Muratcan Eğlence, Bolu'nun Abant mevkiinde geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek üzere Abant'a giden Muratcan Eğlence, dönüş yolunda kaza yaparak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneden alınan cansız bedeni, Düzce'deki Beyciler Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı. Cenaze namazı Beyciler Mahalle mezarlığında kılındı ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

