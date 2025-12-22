Bursa İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Suntalar Devrildi: İşçi Yaralandı
Olay Kulaca Mahallesi'ndeki tesiste saat 13.00 civarında meydana geldi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışanların üzerine istifli suntaların devrilmesi sonucu işçi yaralandı.
Olay, İnegöl'ün kırsal Kulaca Mahallesi'nde, 13.00 sıralarında gerçekleşti. Çalışma sırasında üzerine suntalar devrilen Soner S. (33) yaralandı.
Yaralı işçi, mesai arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MOBİLYA FABRİKASINDA MEYDANA GELEN OLAYDA SUNTALARIN ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALANDI.