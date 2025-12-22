DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,34 -0,35%
ALTIN
6.091,96 -2%
BITCOIN
3.848.382,25 -1,87%

Bursa İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Suntalar Devrildi: İşçi Yaralandı

İnegöl'deki mobilya fabrikasında istifli suntaların devrilmesi sonucu Soner S. (33) yaralandı. Yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, jandarma soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:18
Bursa İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Suntalar Devrildi: İşçi Yaralandı

Bursa İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Suntalar Devrildi: İşçi Yaralandı

Olay Kulaca Mahallesi'ndeki tesiste saat 13.00 civarında meydana geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışanların üzerine istifli suntaların devrilmesi sonucu işçi yaralandı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Kulaca Mahallesi'nde, 13.00 sıralarında gerçekleşti. Çalışma sırasında üzerine suntalar devrilen Soner S. (33) yaralandı.

Yaralı işçi, mesai arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MOBİLYA FABRİKASINDA MEYDANA GELEN OLAYDA...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MOBİLYA FABRİKASINDA MEYDANA GELEN OLAYDA SUNTALARIN ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALANDI.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR MOBİLYA FABRİKASINDA MEYDANA GELEN OLAYDA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Gelibolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Manisa Kula'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,32 Gram Kokain Ele Geçirildi
4
Bursa İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Suntalar Devrildi: İşçi Yaralandı
5
Şırnak’ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu: 4 Tutuklama
6
Bakırköy'de silahlı saldırı: 1 ölü, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
7
Ümraniye'de Emlakçı S.A. (31) Öldürüldü: 3 Şüpheli Yakalandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi