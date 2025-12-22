Yusuf Güney serbest bırakıldı: Adli Tıp'ta saç ve kan örnekleri alındı
Soruşturmada son durum
İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Yusuf Güney, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.
Daha önce adresinde bulunamayan şüpheli Yusuf Güney, gözaltına alınmış; ifadesinin ardından sevk edildiği Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri verme işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturmanın kapsamı ve ileri süreç hakkında yetkililerden henüz ek açıklama yapılmadı.
Yusuf Güney, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı