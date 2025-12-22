DOLAR
Yusuf Güney serbest bırakıldı: Adli Tıp'ta saç ve kan örnekleri alındı

İstanbul'daki ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney, Adli Tıp'ta örneklerin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:28
Soruşturmada son durum

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Yusuf Güney, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Daha önce adresinde bulunamayan şüpheli Yusuf Güney, gözaltına alınmış; ifadesinin ardından sevk edildiği Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örnekleri verme işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturmanın kapsamı ve ileri süreç hakkında yetkililerden henüz ek açıklama yapılmadı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

