Ataşehir'de Çatı Yangını Büyüdü: 4 Kişi Kurtarıldı

Ataşehir'de bir binanın çatı katında başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki yapılara sıçrayarak mahallede paniğe neden oldu. Olayda binalarda bulunan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Yeri ve Yangının Seyri

Olay, saat 14:45'te Ataşehir Finanskent Mahallesi 3148. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 2 katlı başka bir bina ve bir gecekondu'ya sirayet etti.

Müdahale ve Kurtarma

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve tedbir amaçlı doğalgaz ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, binalarda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. İçeriden çıkarılan vatandaşlardan 2’sine olay yerinde müdahale edilirken, diğer 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Yangın çevre binalarda büyük paniğe yol açtı; polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeni hakkında polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yangından etkilenen gecekondu sakinlerinin olay sırasında duygusal tepkiler verdiği gözlendi.

