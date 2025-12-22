Yıldırım'da Fotoğraf Tutkunlarına Temel Kurs: Sertifikalar Verildi

Yıldırım'da Temel Fotoğrafçılık Kursu tamamlandı
Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği temel fotoğrafçılık kursunu başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifikalarına kavuştu.
Kurs içeriği ve eğitim süreci
Yıldırım Belediyesi, Beylikten Cihan Devletine mottosuyla başlattığı 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlediği eğitimlerden ilki olan Temel Fotoğrafçılık Kursu’nun ilki tamamlandı. Kursu veren Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen eğitim On hafta sürdü.
Kurs boyunca katılımcılar fotoğraf tarihçesi, pozlama ilkeleri, aydınlatma ilkeleri, alan derinliği kullanma ilkeleri ve fotoğraf çekim teknikleri konularında teorik ve pratik eğitim aldı.
Kursun tamamlanmasının ardından kursiyerlerin çektiği fotoğraflardan oluşan bir serginin açılışı gerçekleştirildi; sergi açılışının ardından kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.
Açılış töreni
Sergi açılışı ve sertifika töreni Barış Manço Kültür Merkezinde yapıldı. Törene Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Ertan, Fotoğraf Sanatçısı Ahmet Çetin, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
