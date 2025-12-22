DOLAR
Ümraniye'de Emlakçı S.A. (31) Öldürüldü: 3 Şüpheli Yakalandı

Ümraniye Elmalıkent'te 17 Aralık'ta evinin önünde öldürülen emlakçı S.A. (31) ile ilgili, 1'i yaşı küçük olmak üzere 3 şüpheli İstanbul ve Edirne'de yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:50
İstanbul ve Edirne'de düzenlenen operasyonla, 1'i yaşı küçük toplam 3 zanlı tespit edildi

Ümraniye’de S.A. (31) isimli emlakçının evinin önünde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Olay, 17 Aralık tarihinde Ümraniye Elmalıkent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. (31), henüz bilinmeyen bir nedenle evinin önünde öldürüldü.

Soruşturmayı yürüten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda; silahı kullanan, aracı kiralayan ve kullanan şahıs ile şüphelilerle birlikte hareket ettiği tespit edilen bir kişi olmak üzere 1'i yaşı küçük toplam 3 şüpheli, İstanbul ve Edirne illerinde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Soruşturma işlemleri devam ediyor.

