Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,32 Gram Kokain Ele Geçirildi

Bolu'da 15-21 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 1,32 gram kokain ele geçirildi; 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:23
Emniyet ve jandarma ortak çalışmasıyla adres operasyonu

Bolu’da huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda önemli bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere yapılan çalışmalarda 1,32 gram kokain maddesi bulundu.

Operasyonlar, 15-21 Aralık tarihleri arasında yürütüldü. Söz konusu adreslere gerçekleştirilen müdahalelerde yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Güvenlik güçleri, kentteki huzur ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

