Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,32 Gram Kokain Ele Geçirildi

Emniyet ve jandarma ortak çalışmasıyla adres operasyonu

Bolu’da huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunması amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda önemli bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere yapılan çalışmalarda 1,32 gram kokain maddesi bulundu.

Operasyonlar, 15-21 Aralık tarihleri arasında yürütüldü. Söz konusu adreslere gerçekleştirilen müdahalelerde yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Güvenlik güçleri, kentteki huzur ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BOLU’DA EMNİYET VE JANDARMA EKİPLERİNCE BELİRLENEN ADRESLERE YAPILAN OPERASYONLARDA KOKAİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.