Adana'da kurt köpeklerinin saldırısı kamerada — Küçük köpekle yürüyen kadını yere düşürdüler

Adana Çukurova'da kurt görünümlü iki köpeğin S.Y. ve küçük cins köpeğine saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı; esnaf müdahalesiyle kadın kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:29
Adana'da kurt köpeklerinin saldırısı kamerada — Küçük köpekle yürüyen kadını yere düşürdüler

Adana'da kurt köpeklerinin saldırısı kamerada

Çukurova Yurt Mahallesi'nde yürüyüşteki kadın hedef oldu

Adana'da, kurt görünümlü iki köpeğin küçük cins köpeğiyle yürüyen S.Y.'ye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırı sonucu kaçan ve iki kez yere düşen kadın, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.Y., köpeğiyle yürüyüş yaptığı sırada kurda benzeyen iki köpeğin saldırısına uğradı. Etraftaki esnaf kadına yetişerek hayvanları savuşturdu; bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Süleyman Civan, "Dün ikindi vakitlerinde bir hanımefendi köpeğiyle birlikte geziyordu. Bir anda gürültü patırtı geldi. İki tane kurt köpeği hanımefendiye saldırmaya çalıştı. Biz de koşarak yardım ettik kadına. Savuşturduk bir daha görmedik köpekleri" dedi.

Civan, saldıran hayvanların köpek mi yoksa kurt mu olduğu sorusuna şu yanıtı verdi: "Kesinlikle yaklaşım açısından kurt olduğunu düşünüyorum. Koşması falan olsun vahşice yaklaşımı vardı, kurt olduğunu düşünüyorum köpek değildi. Dükkandan çıktığımızda vatandaşlar da koşup tahta sopalarla yardım etti. Hep beraber kurtları savuşturduk."

ADANA'DA KURDA BENZEYEN İKİ HAYVAN BİR KADININ KÖPEĞİNE SALDIRDI, BU ANLAR ANBEAN GÜVENLİK...

ADANA'DA KURDA BENZEYEN İKİ HAYVAN BİR KADININ KÖPEĞİNE SALDIRDI, BU ANLAR ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. KADININ YARDIMA KOŞAN ESNAF, "KURT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM, KÖPEK DEĞİLDİ" DEDİ.

ADANA'DA KURDA BENZEYEN İKİ HAYVAN BİR KADININ KÖPEĞİNE SALDIRDI, BU ANLAR ANBEAN GÜVENLİK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Zatüre Vakalarında Artış: Dr. Demet Çetin Uyardı
2
Arnavutköy'de GBT'de 'Aranıyor' Kaydıyla Yakalanan Şüpheli B.Ö. (23)
3
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
4
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda Kaza: 5 Yaralı
5
Kastamonu'da kargo paketiyle sentetik ecza sevkiyatı: Sanıklara hapis cezası
6
Cide'de Pompalı Tüfekli Cinayet: Eray Eriş Hayatını Kaybetti
7
Çanakkale'de Tuğba Yavaş Davası: Otopsi Raporundaki Çelişkiler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları