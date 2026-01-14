Adana'da kurt köpeklerinin saldırısı kamerada — Küçük köpekle yürüyen kadını yere düşürdüler

Adana'da kurt köpeklerinin saldırısı kamerada

Çukurova Yurt Mahallesi'nde yürüyüşteki kadın hedef oldu

Adana'da, kurt görünümlü iki köpeğin küçük cins köpeğiyle yürüyen S.Y.'ye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırı sonucu kaçan ve iki kez yere düşen kadın, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.Y., köpeğiyle yürüyüş yaptığı sırada kurda benzeyen iki köpeğin saldırısına uğradı. Etraftaki esnaf kadına yetişerek hayvanları savuşturdu; bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Süleyman Civan, "Dün ikindi vakitlerinde bir hanımefendi köpeğiyle birlikte geziyordu. Bir anda gürültü patırtı geldi. İki tane kurt köpeği hanımefendiye saldırmaya çalıştı. Biz de koşarak yardım ettik kadına. Savuşturduk bir daha görmedik köpekleri" dedi.

Civan, saldıran hayvanların köpek mi yoksa kurt mu olduğu sorusuna şu yanıtı verdi: "Kesinlikle yaklaşım açısından kurt olduğunu düşünüyorum. Koşması falan olsun vahşice yaklaşımı vardı, kurt olduğunu düşünüyorum köpek değildi. Dükkandan çıktığımızda vatandaşlar da koşup tahta sopalarla yardım etti. Hep beraber kurtları savuşturduk."

ADANA'DA KURDA BENZEYEN İKİ HAYVAN BİR KADININ KÖPEĞİNE SALDIRDI, BU ANLAR ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. KADININ YARDIMA KOŞAN ESNAF, "KURT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM, KÖPEK DEĞİLDİ" DEDİ.