Manavgat'ta Pompalı Tüfekli Saldırı: Park Halindeki Araçlara Çarptı, İşletmeci Yaralandı

Manavgat'ta Sorgun Bulvarı'nda hafif ticari araç iki park halindeki araca çarptı; çıkan tartışmada sürücü pompalı tüfekle restoran işletmecisini bacağından yaraladı. Zanlılar tutuklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:03
Manavgat'ta pompalı tüfekli saldırı: İşletmeci bacağından yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hafif ticari aracın yol kenarındaki restoranda park halinde bulunan iki araca çarpmasıyla başlayan olay, silahlı saldırıya dönüştü. Olayla ilgili iki şüpheli kısa sürede yakalanıp tutuklandı.

Kaza ve silahlı saldırı

Olay, Sorgun Bulvarı üzerinde geçtiğimiz Salı akşamı saat 20:00 sıralarında meydana geldi. Hasan K. idaresindeki 07 LL 598 plakalı otomobil, restorana ait ön bölümde park halinde bulunan iki araca çarparak önemli ölçüde hasara yol açtı.

Kaza sonrası araç sahipleriyle anlaşmak için konuşulan sırada restorana gelen işletmeci Aytaç K. ile otomobilde bulunan Hasan K. ve kardeşi Mehmet K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Hasan K., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Aytaç K.'yi bacağından yaraladı, ardından havaya birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Müdahale ve sağlık durumu

Restorandaki müşterilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Aytaç K., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Manavgat'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, Aytaç K.'nın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Gözaltı, alkol ve uygulanan cezalar

Olayın şüphelileri Hasan K. ve Mehmet K., Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan muayenede Hasan K.'nin 2.17 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücüye 9 bin 268 TL idari para cezası uyguladı ve sürücü belgesine 6 aylığına el koydu.

Adli süreç

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Hasan K. ve kardeşi Mehmet K., 'Kasten Yaralama', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından tutuklandı.

