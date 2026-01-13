Denizli kablo firması 5 milyon dolar zarara uğradı — 6 tutuklama

Denizli kablo firması çalışanlarının usulsüz işlemleriyle 5 milyon dolar zarar iddiası

DENİZLİ (İHA) – Türkiye kablo sektörünün önde gelen markalarından birisi olan Denizli merkezli firma, İstanbul şubesinde görevli personelin fason şirket kurarak usulsüz kazanç sağladığını ve firmaya yaklaşık 5 milyon dolar zarar verdiğini belirterek hukuki süreç başlattı.

Soruşturma ve tutuklamalar

Firmanın avukatları aracılığıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve sahtecilik" suçları kapsamında soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, aralarında kablo firmasının İstanbul şubesinde görevli dört personelin de bulunduğu toplam altı şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından şube çalışanları M.Ç., M.Ş., M.R.K. ve R.D. ile fason şirket çalışanları N.Y. ve O.Ö., sevk edildikleri İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İşlemleri tamamlanan Suriye uyruklu M.R.K. ülkesine sınır dışı edildi.

Fason şirkete tedbir ve soruşturmaların kapsamı

Şüpheliler hakkında ayrıca suç gelirlerinin aklanması suçu kapsamında da soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasında, suçu gizlemek için kurulduğu belirtilen fason kablo şirketi hakkında tedbir kararı alındı.

Şirket avukatının açıklaması

Firma avukatı Ramazan Gönen, usulsüz işlemlerin tespit edilmesinin ardından yeminli mali müşavir raporu da alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduklarını belirtti. Gönen, soruşturma kapsamında 6 şüphelinin tutuklandığını ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili ek incelemeler yürütüldüğünü ifade etti.

Gönen, soruşturmanın hızlı ve etkin yürütülmesinin ekonomik ve hukuki düzen için önemli olduğunu vurgulayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Ayrıca, soruşturma ve kovuşturma sürecinin sonunda gerçeğin ortaya çıkmasını ve suçluluğu ispat edilenlerin cezalandırılmasını umduklarını ekledi.

