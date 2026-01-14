Cide'de Pompalı Tüfekli Cinayet: Eray Eriş Hayatını Kaybetti

Cide'de İ.Ö., tartıştığı Eray Eriş'i apartman önünde pompalı tüfekle vurarak öldürdü; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:52
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:52
Cide'de Pompalı Tüfekli Cinayet: Eray Eriş Hayatını Kaybetti

Cide'de Pompalı Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Öldü

Olayın Detayları

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda, iki kişi arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle İ.Ö. ile Eray Eriş arasında çıkan tartışmanın ardından, İ.Ö. Eray Eriş'in yaşadığı apartmanın önüne gitti. Bir süre bekledikten sonra apartmandan çıkan Eray Eriş'e pompalı tüfekle ateş etti.

Kurşunların hedefi olan Eray Eriş ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Eriş, Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Eray Eriş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eriş'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayın ardından, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cinayet şüphelisi İ.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

