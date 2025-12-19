Adana'da Otobüs Şoförü ile Motosikletli Kadın Kavgası: Şoför Adliyeye Sevk Edildi

Adana'da yol verme tartışması, halk otobüsü şoförü ile motosikletli bir kadın arasında kavga ve küfürleşmeyle sonuçlandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın Ayrıntıları

Olay, dün Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Dr. Ali Menteş oğlu Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, halk otobüsü şoförü K.C. (38), yolcu almak için durakta durdu. Bu sırada motosiklet sürücüsü D.O. (51), kullandığı motosikletiyle otobüsün arkasında beklemeye başladı. Fazla beklenmesi üzerine iki sürücü arasında tartışma çıktı ve taraflar karşılıklı olarak küfürleşti.

Ardından öfke patlaması yaşayan D.O., otobüs şoförü K.C.'ye bir şeyler fırlatıp saldırdı; K.C. de kadına karşılık verdi. Kavga anları anbean kameralara yansıdı.

Gelişmeler

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olayın ardından otobüs sürücüsü K.C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından K.C. adliyeye sevk edildi. Kadın sürücü D.O. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

