Balıkesir'de 8 İlçede Uyuşturucu Operasyonu: 31 Gözaltı

Balıkesir'de 8 ilçede uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Jandarma ekipleri 29 olayla bağlantılı adres ve araçlarda arama yaptı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu Gömeç, Edremit, Bandırma, Erdek, Burhaniye, Altıeylül, Ayvalık ve İvrindi ilçelerinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlar sırasında, geçtiğimiz bir haftada meydana gelen 29 narkotik olaya karıştığı belirlenen 31 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullandıkları araçlarda arama yapıldı. Yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suç geliri ele geçirildi.

Ele geçirilenler: 2 bin 229 sentetik uyuşturucu hap, 133 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 3 gram kokain, 2 ekstazi, 1 bonzai, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 11 cep telefonu, 49 bin 90 TL ve 551 dolar.

Operasyon kapsamında 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

