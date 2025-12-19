DOLAR
Balıkesir'de 8 İlçede Uyuşturucu Operasyonu: 31 Gözaltı

Balıkesir'de jandarma 8 ilçede düzenlediği operasyonlarda 31 şüpheliyi gözaltına aldı; çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 11:21
Jandarma ekipleri 29 olayla bağlantılı adres ve araçlarda arama yaptı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucu Gömeç, Edremit, Bandırma, Erdek, Burhaniye, Altıeylül, Ayvalık ve İvrindi ilçelerinde kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlar sırasında, geçtiğimiz bir haftada meydana gelen 29 narkotik olaya karıştığı belirlenen 31 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullandıkları araçlarda arama yapıldı. Yapılan çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suç geliri ele geçirildi.

Ele geçirilenler: 2 bin 229 sentetik uyuşturucu hap, 133 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 3 gram kokain, 2 ekstazi, 1 bonzai, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 11 cep telefonu, 49 bin 90 TL ve 551 dolar.

Operasyon kapsamında 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

