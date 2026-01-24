Adana Merkezli 6 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama

Adana merkezli 6 ilde yasadışı bahis operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Operasyonda 4’ü kadın, 3’ü çocuk olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı ve tespitler

Çalışmaların ardından Adana, Mersin, Kayseri, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Şebekenin yurtdışından temin edilen altyapı ile yasa dışı bahis paneli kurarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. Sadece bir aylık dönemde şebekenin yaklaşık 50 milyon TL işlem hacmi oluşturduğu tespit edildi.

Mali izlerin gizlenme yöntemi ve soruşturma süreci

Elde edilen gelirlerin, izlerin kaybettirilmesi amacıyla kripto hesaplara aktarıldığı öğrenildi. Emniyetteki sorgulamalar sonrası 3 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı; kalan 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Adli süreçte, şüphelilerden 13 kişi tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma ve takibin sürdüğü bildirildi.

