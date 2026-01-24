Adana Merkezli 6 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama

Adana merkezli operasyonda 21 kişi gözaltına alındı; şebekenin aylık 50 milyon TL işlem hacmi tespit edildi, 13 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:14
Adana Merkezli 6 İlde Yasadışı Bahis Operasyonu: 13 Tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. Operasyonda 4’ü kadın, 3’ü çocuk olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı ve tespitler

Çalışmaların ardından Adana, Mersin, Kayseri, Bursa, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Şebekenin yurtdışından temin edilen altyapı ile yasa dışı bahis paneli kurarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. Sadece bir aylık dönemde şebekenin yaklaşık 50 milyon TL işlem hacmi oluşturduğu tespit edildi.

Mali izlerin gizlenme yöntemi ve soruşturma süreci

Elde edilen gelirlerin, izlerin kaybettirilmesi amacıyla kripto hesaplara aktarıldığı öğrenildi. Emniyetteki sorgulamalar sonrası 3 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı; kalan 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Adli süreçte, şüphelilerden 13 kişi tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma ve takibin sürdüğü bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

