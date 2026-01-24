Sivas'ta Kar Ulaşımı Felç Etti: Demiryollarında 1 Metreye Varan Birikim

Sivas’ta günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ulaşımı felç etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaşırken, karayollarında olduğu gibi demiryollarında da aksaklıklar yaşandı.

"Küreklerle trenlerin önünü açtılar"

Demiryollarında yer yer 1 metreyi bulan kar birikimi, raylara düşen ağaç dalları ve donan makineler özellikle makinistlere zor anlar yaşattı. Yolcuların can güvenliği için trenlerden yaklaşık 1 saat önce raylarda öncü kar küreyiciler yol aldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar küreyicilerde yetersizlikler görüldü; bunun sonucu trenlerin kalkış ve varış saatlerinde gecikmeler oldu.

Zaman zaman demiryolu personeli, dondurucu soğuğa aldırış etmeden, trenlerin geçişine engel olan kar kütlelerini küreklerle temizlemek zorunda kaldı. Yaklaşık 12 saati bulan gecikmelere rağmen herhangi bir kaza yaşanmaması yaşanan zorlukları gölgede bıraktı.

Demiryolunun kahramanları

Zorlu kış şartlarında demiryollarının kahramanları, karla kaplı rayları aşarak yolcuları güvenle taşıyan makinistler ve diğer demiryolu personelleri oldu.

SİVAS’TA GÜNLERDİR ETKİLİ OLAN SOĞUK HAVA VE KAR YAĞIŞI ULAŞIMI FELÇ ETTİ, KARAYOLLARINDA OLDUĞU GİBİ DEMİRYOLLARINDA DA GÜÇLÜKLER YAŞANDI.