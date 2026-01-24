Sivas'ta Kar Ulaşımı Felç Etti: Demiryollarında 1 Metreye Varan Birikim

Sivas'ta yarım asrın en sert kışı ulaşımı felç etti; şehir merkezinde kar 40 cm, raylarda 1 metre, trenlerde 12 saate varan gecikmeler yaşandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:17
Sivas’ta günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ulaşımı felç etti. Şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaşırken, karayollarında olduğu gibi demiryollarında da aksaklıklar yaşandı.

"Küreklerle trenlerin önünü açtılar"

Demiryollarında yer yer 1 metreyi bulan kar birikimi, raylara düşen ağaç dalları ve donan makineler özellikle makinistlere zor anlar yaşattı. Yolcuların can güvenliği için trenlerden yaklaşık 1 saat önce raylarda öncü kar küreyiciler yol aldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar küreyicilerde yetersizlikler görüldü; bunun sonucu trenlerin kalkış ve varış saatlerinde gecikmeler oldu.

Zaman zaman demiryolu personeli, dondurucu soğuğa aldırış etmeden, trenlerin geçişine engel olan kar kütlelerini küreklerle temizlemek zorunda kaldı. Yaklaşık 12 saati bulan gecikmelere rağmen herhangi bir kaza yaşanmaması yaşanan zorlukları gölgede bıraktı.

Demiryolunun kahramanları

Zorlu kış şartlarında demiryollarının kahramanları, karla kaplı rayları aşarak yolcuları güvenle taşıyan makinistler ve diğer demiryolu personelleri oldu.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

